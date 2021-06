Nietypowa rehabilitacja Krzysztofa Piątka. Nad nogą pracował... okiem

Krzysztof Piątek złamał kostkę w trakcie meczu z Schalke 04 w maju tego roku. 14 maja napastnik przeszedł operację, a później rozpoczął rehabilitację. Zawodnik Herthy Berlin ma wrócić do gry w sierpniu, co oznacza, że powinien być do dyspozycji trenera Pala Dardaia od pierwszej kolejki Bundesligi.

Krzysztof Piątek: Na początku rehabilitacji skupiałem się nie tylko na nodze, ale też na oku

Krzysztof Piątek udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym opowiedział o swojej rehabilitacji i powrocie do zdrowia. Napastnik Herthy Berlin przyznał, że na początku rehabilitacji pracował nie tylko nad nogą, ale też okiem. - Na początku nie mogłem w ogóle stawiać nogi na ziemi i była w specjalnym bucie. Wtedy skupialiśmy się na oku. Są zadania, które przez pracę z okiem wysyłają sygnał do mózgu, aby rozluźniał nogę tak, by docierała do niej krew. Kiedy o niej myślałem i nie rozluźniałem, to krew nie dochodziła i robił się obrzęk – powiedział.

Piątek podzielił się także swoimi typami związanymi z Euro 2020. Reprezentant Polski zdradził, który napastnik mu imponuje podczas mistrzostw Europy. – Myślę, że Euro wygra ktoś z trójki Francja, Belgia, Włochy. Podczas turnieju zaimponował mi Kylian Mbappe, ma niesamowite umiejętności i szybkość. Również Ciro Immobile dobrze gra, jest skuteczny, a cała Italia znakomicie funkcjonuje – dodał.

Reprezentacja Polski w najbliższą środę zagra ze Szwecją o awans do fazy pucharowej Euro 2020. Tylko wygrana biało-czerwonych sprawi, że kadra prowadzona przez Paulo Sousę będzie kontynuować swoje zmagania podczas mistrzostw Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 na Gazprom Arenie w Petersburgu.

