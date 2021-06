Symboliczna scena po treningu reprezentacji Polski. Chyba już wiadomo, co z Krychowiakiem

Reprezentacja Polski po remisie w sobotę 1:1 z Hiszpanią w Sewilli zachowała szanse na wyjście z grupy E. W ostatnim spotkaniu ze Szwecją zespół Paulo Sousy musi wygrać, aby zapewnić sobie grę w 1/8 finału Euro 2020. W Polsce trwa debata wśród kibiców, kto powinien zagrać w środku pola. Wątpliwości dotyczą Grzegorza Krychowiaka, który miał być liderem kadry, ale został antybohaterem w przegranym meczu ze Słowacją. Pomocnik Lokomotiwu został ukarany czerwoną kartką, więc pauzował w meczu z Hiszpanami. Na Szwecję będzie już dostępny. W starciu z drużyną Luisa Enrique Sousa wystawił w środku pola Mateusza Klicha, Piotra Zielińskiego, Jakuba Modera. Na kogo postawi w środę?

Zobacz wideo Nerwowo w kadrze. "Dużo gorzej brzmią informacje w sprawie zdrowia Modera"

Jerzy Dudek wskazał klucz do sukcesu przed meczem ze Szwecją

Problem z kontuzjami nie opuszcza reprezentacji Polski. Nie wiadomo, czy na mecz ze Szwecją gotowi będą Jan Bednarek i Moder, który nie wziął udziału w poniedziałkowym treningu. - Janek nie wyobraża sobie nie zagrać. A na dokładną diagnozę w sprawie Kuby musimy jeszcze poczekać. Dzisiaj wykonamy rezonans - mówił w poniedziałek Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN. Wydaje się, że to właśnie Modera może zastąpić powracający do składu Krychowiak. Na poniedziałkowym treningu spędził z selekcjonerem dużo czasu sam na sam. Wszyscy zawodnicy już wrócili do szatni, a na murawie pozostali tylko Sousa i Krychowiak. Portugalczyk najprawdopodobniej tłumaczył, czego oczekuje od niego na boisku. To zdjęcie może sugerować, że były pomocnik Sevilli i PSG znowu dostanie szansę od Sousy.

"Jeśli Moderowi nie uda się wyleczyć na mecz ze Szwecją, zniknie obecna od dwóch dni dyskusja o tym, czy Grzegorz Krychowiak, który nie jest już zawieszony za czerwoną kartkę, powinien wrócić do pierwszego składu reprezentacji Polski" - pisze Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Spotkanie ze Szwecją już w środę o godz. 18.

PZPN odpowiada na informacje Tomasza Smokowskiego. "Tylko jeden piłkarz"

