Jerzy Dudek wskazał klucz do sukcesu przed meczem ze Szwecją

Reprezentacja Polski po remisie w sobotę 1:1 z Hiszpanią w Sewilli zachowała szanse na wyjście z grupy E w turnieju finałowym mistrzostw Europy. W ostatnim spotkaniu ze Szwecją zespół Paulo Sousy w przypadku zwycięstwa awansuje do 1/8 finału Euro 2020.

Szanse biało-czerwonych w starciu ze skandynawską reprezentacją ocenił były reprezentant Polski, Jerzy Dudek w swoim najnowszym felietonie napisanym dla "Przeglądu Sportowego", wskazując, w jaki sposób kadra Sousa powinna zagrać, aby odnieść sukces.

- Starcie na Estadio La Cartuja udowodniło, że mamy sporo do zaoferowania. Myślę, że powinniśmy nadal szukać wysokiego pressingu, bo Hiszpanie mieli spore problemy, żeby spod niego wyjść, podobnie było z agresywnym doskokiem w środku pola, co warto kontynuować. To może być równie skuteczna recepta na Szwedów - przyznał były bramkarz reprezentacji Polski.

I dodał: - Nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, a wydaje się, że dużym problemem naszej drużyny jest samo zaangażowanie i pokazanie charakteru. [...] Szwedzi grali ze Słowacją bardzo zachowawczo, widać, że jest to wyrachowany zespół. Nie podejmują zbędnego ryzyka, ale liczę na to, że liderzy udźwigną ciężar tego spotkania.

W dalszej części rozmowy Dudek jeszcze raz powtórzył, że tylko odpowiedni poziom zaangażowania zapewni Polsce wygraną ze Szwecją. - To wydaje się się kluczem do sukcesu. Mam nadzieję, że sobotnie starcie było dla Paulo Sousy meczem założycielskim, a jeszcze bardziej liczę na to, że będzie nim spotkanie ze Szwecją. Wygrana z tym rywalem będzie potwierdzeniem tego, że drużyna zrozumiała samą siebie, selekcjonera i że zmierza w odpowiednim kierunku - podkreślił Dudek.

Mecz Polaków ze Szwedami zaplanowano na środę 23 czerwca o godzinie 18:00 w Sankt-Petersburgu. Przypomnijmy, że po wygranej Szwajcarii z Turcją i porażce Walii z Włochami w niedzielę sytuacja polskiej kadry się skomplikowała. Do awansu do 1/8 finału nie wystarczy już remis w środowym meczu, który mógł dawać nadzieje na wyjście z grupy z trzeciego miejsca. Teraz to już jednak niemożliwe, a Polacy awansują do 1/8 finału tylko w przypadku zwycięstwa ze Szwecją. Relacja ze spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Równolegle z meczem Polski będzie toczyło się drugie spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Słowacją.

