Szwedzi już wiedzą i ostrzegają przed Polską! "Musimy na niego uważać"

Reprezentacja Polski po remisie w sobotę 1:1 z Hiszpanią w Sewilli zachowała szanse na wyjście z grupy E w turnieju finałowym mistrzostw Europy. W ostatnim spotkaniu ze Szwecją zespół Paulo Sousy w przypadku zwycięstwa zapewni sobie grę w 1/8 finału Euro 2020.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jest oferta dla Harry'ego Kane'a. Transferowy hit? Levy stawia weto

Quaison o Lewandowskim. "Jeśli będzie miał okazję, strzeli bramkę"

Na konferencji prasowej przed meczem Polski ze Szwecją głos zabrał napastnik skandynawskiej reprezentacji, Robin Quaison, który przestrzegł przed Robertem Lewandowskim. Polski napastnik po bezbarwnym meczu ze Słowacją (porażka 1:2), w spotkaniu z Hiszpanią strzelił piękną bramkę na 1:1 i był jednym z najlepszych piłkarzy na murawie.

- To są takie mecze, w których chcę wziąć udział. Musimy uważać na Lewandowskiego. Jeśli będzie miał okazję, to prawdopodobnie strzeli bramkę - przyznał Quaison, który doskonale zna Lewandowskiego, ponieważ na co dzień Szwed gra w Mainz, rywalu Bayernu Monachium w Bundeslidze.

Po dwóch seriach gier liderem tabeli w grupie E jest Szwecja, która ma cztery punkty i wyprzedza drugą Słowację (trzy punkty), trzecią Hiszpanię (dwa punkty) i czwartą Polskę (jeden punkt). Każda drużyna może jeszcze awansować do fazy pucharowej.

Boniek o decyzji Sousy: Od sześciu, siedmiu lat o tym mówiłem

Mecz Polaków ze Szwedami zaplanowano na środę 23 czerwca o godzinie 18:00 w Sankt-Petersburgu. Przypomnijmy, że po wygranej Szwajcarii z Turcją i porażce Walii z Włochami w niedzielę sytuacja polskiej kadry się skomplikowała. Do awansu do 1/8 finału nie wystarczy już remis w środowym meczu, który mógł dawać nadzieje na wyjście z grupy z trzeciego miejsca. Teraz to już jednak niemożliwe, a Polacy awansują do 1/8 finału tylko w przypadku zwycięstwa ze Szwecją. Relacja ze spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Równolegle z meczem Polski będzie toczyło się drugie spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Słowacją.

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl.