Boniek o decyzji Sousy: Od sześciu, siedmiu lat o tym mówiłem

Reprezentacja Polski po remisie w sobotę 1:1 z Hiszpanią w Sewilli zachowała szanse na wyjście z grupy E w turnieju finałowym mistrzostw Europy. W ostatnim spotkaniu ze Szwecją zespół Paulo Sousy w przypadku zwycięstwa awansuje do 1/8 finału Euro 2020.

REKLAMA

Zobacz wideo PZPN potwierdza! Kontuzja reprezentanta Polski

Hiszpanie drżą przed "ustawieniem" meczu. To może mieć wpływ też na Polskę

"Czy ten remis jest zwycięski, to się dopiero okaże po meczu ze Szwedami. Ale tak właśnie smakuje: w Sewilli Polacy dzięki 1:1 z Hiszpanią wygrali walkę o pozostanie w turnieju, o podniesienie głów wyżej, o odbudowanie zaufania u kibiców. Odwagą, harowaniem, mądrym planem. No i jeszcze czymś, co się do tej pory Paulo Sousie wymykało" - napisał w swoim tekście Paweł Wilkowicz.

Boniek po remisie Polski z Hiszpanią na Euro. "Krytyka zespołu jest mocno przesadzona"

Zbigniew Boniek na łamach "Przeglądu Sportowego" odniósł się do zmasowanej krytyki biało-czerwonych po porażce ze Słowacją 1:2 w pierwszym meczu Euro. - Czasem mam wrażenie, że krytyka zespołu jest mocno przesadzona i szuka się różnych, często absurdalnych przyczyn porażek, które są elementem sportu. Niektóre oceny nie miały nic wspólnego z merytoryką i rzeczywistością, ale radzimy sobie z tym - stwierdził prezes PZPN.

W dalszej części rozmowy Boniek zabrał głos na temat wyborów personalnych Paulo Sousy na mecz z Hiszpanią i obranej taktyki. - Od sześciu, siedmiu lat mówiłem, że powinniśmy grać trójką obrońców, by móc w ten sposób wystawiać dwóch napastników, mieć alternatywne ustawienie i plany oraz grać znacznie odważnie - ocenił Boniek.

Wpis Pawłowicz dotarł do Szwecji. Burza przed meczem. "Polski atak, zemsta"

Mecz Polaków ze Szwedami zaplanowano na środę 23 czerwca o godzinie 18:00 w Sankt-Petersburgu. Przypomnijmy, że po wygranej Szwajcarii z Turcją i porażce Walii z Włochami w niedzielę sytuacja polskiej kadry się skomplikowała. Do awansu do 1/8 finału nie wystarczy już remis w środowym meczu, który mógł dawać nadzieje na wyjście z grupy z trzeciego miejsca. Teraz to już jednak niemożliwe, a Polacy awansują do 1/8 finału tylko w przypadku zwycięstwa ze Szwecją. Relacja ze spotkania na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl.