Anglicy przyłapali Wojciecha Szczęsnego na kilka godzin przed Hiszpania - Polska

Brytyjski brukowiec opublikował zdjęcia, na których widać jak Wojciech Szczęsny, ubrany w dresie reprezentacyjnym, palli papierosy przed hotelem w Sewilli. - Kiedy bramkarz postanowił wyjąć papierosa, w pobliżu byli jego koledzy z drużyny - czytamy w "The Sun". Część kibiców będzie pewnie zaskoczona, że profesjonalny sportowiec pali papierosy, ale akurat o Szczęsnym od dawna wiadomo, że pali.

W 2015 roku, gdy jeszcze bronił barw londyńskiego Arsenalu, to został ukarany grzywną w wysokości 20 tysięcy funtów, bo zapalił papierosa pod prysznicem, w szatni Arsenalu. Trener Arsene Wenger był wściekły na Polaka. Od kiedy jednak Szczęsny gra we Włoszech, to tamtejsze brukowce go nie śledzą, tak jak angielskie.

Wojciech Szczęsny ma we Włoszech spokój

- We Włoszech nie ma prasy brukowej, w takim angielskim agresywnym stylu, która by atakowała. Na Wyspach są paparazzi, którzy tylko czekają, by przyłapać celebrytę na gorącym uczynku. W Italii nie ma takiej kultury, by atakować znanych ludzi - mówili Sport.pl Piotr Dumanowski i Dominik Guziak, komentatorzy Eleven Sports.

- Przypominają się też słowa Szczęsnego, któremu psycholog tłumaczył, że jeśli ten jeden czy dwa papierosy dziennie go rozluźniają, to niech je pali, tam gdzie chce, bo np. chowanie się w kabinie prysznicowej, jak to robił w Arsenalu, może mu tylko rujnować komfort psychiczny. W Anglii byłby za to surowo ukarany, ale we Włoszech ma na to przyzwolenie - czytamy w książce "W krainie piłkarskich Bogów".

Szczęsny jest podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski, która wciąż może awansować do fazy pucharowej Euro 2020. Piłkarz Juventusu rozczarował w starciu ze Słowacją (1:2), ale w meczu z Hiszpanami (1:1) okazał się jednym z liderów. - W kluczowym momencie stanął na wysokości zadania. To on utrzymał szanse Polski na wyjście z grupy. Przy stracie bramki był bez szans, a przy karnym wreszcie szczęście było po jego stronie - pamiętamy przecież o pechu w wielkich turniejach. W większości sytuacji pewny, przypominamy sobie jedno nieudane wyjście do dośrodkowania i nieporozumienie z Bereszyńskim, po którym jednak połapał się w zamieszaniu i w porę złapał piłkę. Rzutem pod nogi Alvaro Moraty uratował reprezentację Polski - ocenił go Dawid Szymczak i przyznając mu notę "4+" w skali 1-6.

