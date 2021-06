Duży awans reprezentacji Polski na Euro 2020. "Obudził się"

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Hiszpanią w drugiej kolejce fazy grupowej po trafieniach Alvaro Moraty oraz Roberta Lewandowskiego. Po wpadce w inauguracyjnym spotkaniu ze Słowacją remisowy wynik, a przede wszystkim gra ekipy Paulo Sousy zostały przyjęte ze sporym zaskoczeniem.

Zobacz wideo "Krytyka przyniosła wymierne korzyści. Widać to było w grze Lewandowskiego"

Reprezentacja Polski ze sporym awansem w "rankingu sił" Euro 2020. Szwedzi jednak wyżej

Goal.com aktualizacji "ranking sił" wszystkich drużyn startujących w mistrzostwach Europy. Po pierwszej kolejce reprezentacja Polski zajmowała w nim 19. miejsce i była uznawana za jedną z najsłabszych ekip w całym turnieju. Dzięki korzystnemu wynikowi zespół Sousy awansował na 13. pozycję.

Szwedzi ostrzegają przed "zdesperowaną Polską". Ale przy Szczęsnym odlecieli

Serwis zwrócił uwagę, że choć Polska ma zaledwie jeden punkt po dwóch spotkaniach, to do decydującego o awansie do 1/8 finału meczu ze Szwecją będzie przystępować podbudowana dobrym występem w Sewilli. "Co więcej obudził się Robert Lewandowski. Nadal muszą pokonać zawziętą szwedzką drużynę, aby mieć jakiekolwiek szanse na awans do kolejnej rundy. Jednak po porażce ze Słowacją dali sobie szansę na odkupienie" - czytamy także.

W ostatniej kolejce grupy E Polska zagra 23 czerwca ze Szwecją. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 na stadionie w Sankt Petersburgu. Goal.com umieścił Szwedów na ósmym miejscu, widząc w nim jednego z faworytów do miana czarnego konia turnieju. Żadna z ekip znajdujących się w naszej grupie nie została umiejscowiona tak wysoko.

Ferdinand i Klinsmann rozliczają mecz Hiszpania - Polska. "To niemal zabronione"

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

