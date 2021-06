Ferdinand i Klinsmann rozliczają mecz Hiszpania - Polska. "To niemal zabronione"

Reprezentacja Polski postawiła się Hiszpanii i zremisowała 1:1 w drugim meczu Euro 2020. Polacy nie zawiedli w meczu o wszystko i przedłużyli swoje szanse na awans do 1/8 finału mistrzostw Europy. W Polsce panuje większy optymizm, za to inaczej wyglądają nastroje w Hiszpanii. Tamtejsze media piszą już o alarmie. Hiszpanie muszą wygrać mecz ze Słowacją, jeśli myślą o wyjściu z grupy.

Polacy "zastraszyli miękkich Hiszpanów"

Także zagraniczni eksperci wskazują na kiepską postawę Hiszpanów. To ich drugi remis w drugim meczu na mistrzostwach. Niektórzy komentatorzy wskazują, że Hiszpania w meczu z Polską zaprezentowała się jeszcze gorzej niż przed kilkoma dniami ze Szwecją (0:0). Były znakomity piłkarz Manchesteru United, Rio Ferdinand, w dosadnych słowach skrytykował grę podopiecznych Luisa Enrique.

- Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to byli pasywni, grali bez ryzyka i bez iskry. To pokazali Hiszpanie. To niemal zabronione, aby używać takich słów w stosunku do nich grających u siebie, ale tak właśnie grali – powiedział Ferdinand. - Każda drużyna z tej grupy może awansować, nadal jest o co grać. Widzieliście polskich kibiców świętujących na koniec meczu. Wiedzieli, że teraz mają szansę. Jeśli wygrają, to przechodzą – dodał Anglik.

Hiszpanów skrytykował także były selekcjoner reprezentacji Niemiec, Juergen Klinsmann. W jego opinii w Hiszpanii brakuje twardych liderów, a piłkarze mogli wręcz przestraszyć się zaciekle walczących Polaków.

- Zastraszyli Hiszpanię, która wyglądała miękko i nie była psychicznie gotowa, wystarczająco szybka i dokładna. To nie jest Hiszpania, do której się przyzwyczailiśmy. Nie ma przywództwa, które zapewniał Puyol, Iniesta czy Busquets. Kiedy szło źle, to oni wchodzili do akcji. A teraz oni patrzą po sobie nawzajem i odpychają od siebie odpowiedzialność i liczą na karnego, którego i tak nie wykorzystali. Hiszpania to zespół, który przechodzi transformację, tak jak cały naród. Słowacy pewnie oglądali ten mecz i mówili sobie, że mają szansę, mogą to przetrwać. Da się tu ugrać co najmniej remis – powiedział Klinsmann.

Hiszpania musi wygrać ze Słowacją, albo co najmniej zremisować, żeby zachować szanse na awans do 1/8 finału. Nie jest to jednak problem Polaków, którzy mają wszystko w swoich rękach. Jeśli wygrają w środę ze Szwecją, to awansują do 1/8 finału z jednego z dwóch pierwszych miejsc.