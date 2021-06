Czy Szwecji opłaca się kombinować? Mogą mieć awans już przed meczem z Polską

W sobotę reprezentacja Polski przedłużyła swoje szanse na Euro! Piłkarze Paulo Sousy zremisowali 1:1 z Hiszpanią i teraz wszystko w ich rękach - zwycięstwo w środę ze Szwecją da im awans z drugiego miejsca, niezależnie od wyniku meczu Hiszpanii ze Słowacją. Polacy wyjdą na plus zarówno w zwykłej klasyfikacji punktowej, jak i w przypadku małej tabeli (gdyby trzy drużyny miały tyle samo punktów). Trzeba - po prostu - wygrać.

Polska ma szanse awansować z grupy również w sytuacji, w której zremisowałaby ze Szwecją. Wówczas jednak potrzebowałaby splotu kilku wyników: zwycięstwa Słowacji z Hiszpanią, remisu Turcji ze Szwajcarią oraz remisu Szkocji z Chorwacji - to jednak scenariusz skomplikowany i mało prawdopodobny.

Szwecja może być pewna awansu przed meczem z Polską

Może się jednak okazać, że Polacy przystąpią do spotkania z małym, ale znaczącym handicapem. Grupa E, zagra mecze w środę, gdy będzie znała wyniki prawie wszystkich pozostałych grup (poza grupą F). A to oznacza, że przed meczem z Polską Szwecja może być pewna awansu, przynajmniej z trzeciego miejsca.

Dlaczego? Na mistrzostwach Europy z grupy wychodzą drużyny z pierwszych dwóch miejsc, a także cztery z sześciu zespołów z trzecich miejsc. Szwecja w tym momencie jest w komfortowej sytuacji, przed ostatnią kolejką ma na koncie cztery punkty i dodatni bilans bramkowy, a na poprzednich mistrzostwach awans do 1/8 finału dały nawet trzy punkty i bilans bramkowy -1. We wtorek wieczorem wszystko już będzie jasne. A Polacy mecz zagrają dopiero w środę o 18.

Czy Szwecji opłaca się kombinować?

Druga drużyna z "polskiej" grupy w 1/8 finału zagra z drugą drużyną grupy D (Czechy, Anglia, Chorwacja, Szkocja). Wiele wskazuje na to, że będą to Anglia lub Czechy. Obie reprezentacje mają po cztery punkty i w ostatniej kolejce zagrają między sobą. Remis daje im pewny awans. A to może oznaczać, że nie będą zdeterminowane, by za wszelką cenę walczyć o zwycięstwo.

W przypadku awansu z trzeciego miejsca z polskiej grupy E sytuacja jest ciekawa, bo ta drużyna zagra z pierwszą drużyną grupy B (prawdopodobnie Belgia) lub pierwszą drużyną grupy C (na pewno Holandia). Jest to jednak zależne od tego, kto z trzecich miejsc wyjdzie do kolejnej rundy z innych grup.

W teorii Szwecji nie opłaca się rozpatrywać tych scenariuszy. Wygrana z Polską daje jej pewną wygraną w grupie i grę w 1/8 finału z trzecią drużyną grupy A, B, C lub D. Gdyby jednak Szwedzi mieli już pewny awans przed meczem z Polakami, wówczas moglibyśmy liczyć na nieco mniejsze spięcie przed meczem z kadrą Sousy. Choć zawsze może to podziałać odwrotnie i rywale przystąpią do spotkania bez obciążenia psychicznego.

Jak wygląda sytuacja w polskiej grupie?

Szwecja ma cztery punkty, bo zremisowała bezbramkowo z Hiszpanią i wygrała 1:0 z drużyną Stefana Tarkovicia. Reprezentacja Luisa Enrique ma dwa punkty, a Polska punkt. Kwestia awansu wyjaśni się w ostatniej kolejce.

Tak wygląda sytuacja w "polskiej" grupie po meczu Polska - Hiszpania:

Szwecja 4 pkt bramki 1:0

Słowacja 3 pkt 2:2

Hiszpania 2 pkt 1:1

Polska 1 pkt 2:3

Jak wygląda drabinka?

Faza grupowa:

GRUPA A: Turcja, Włochy, Walia, Szwajcaria

GRUPA B: Dania, Finlandia, Belgia, Rosja

GRUPA C: Holandia, Ukraina, Austria, Macedonia Płn

GRUPA D: Anglia, Chorwacja, Szkocja, Czechy

GRUPA E: Hiszpania, Szwecja, Polska, Słowacja

GRUPA F: Węgry, Portugalia, Francja, Niemcy

Mecze 1/8 finału: