Szybka reakcja Paulo Sousy po meczu z Hiszpanią. "Możemy przeciwko każdemu"

Można by było pomyśleć, że po meczu z Hiszpanią (1:1) Paulo Sousa będzie zachwycał się swoimi zawodnikami. Ale konferencję prasową rozpoczął od analizy, czego brakowało przed przerwą, co udało się poprawić i powiedzenia o niedosycie. – Gdybyśmy byli bardziej skuteczni, mogliśmy strzelić więcej goli... – powiedział Portugalczyk, który nie ukrywał jednak zadowolenia z występu Polaków. – Dziś piłkarze pokazali to, co chcę oglądać każdego dnia. Odwagę, ambicję, odpowiednie podejście i wiarę w siebie. Jeśli możemy grać tak przeciwko jednej z najlepszych reprezentacji na świecie, możemy przeciwko każdemu.

Paulo Sousa w piątek mówił o zmianie mentalności. W sobotę ją zobaczył

– Kluczem była mentalność – przekonywał selekcjoner. – Naciskamy na piłkarzy, by grali z wiarą, z odwagą. Widzieliśmy to przede wszystkim po przerwie. Wywozimy z Hiszpanii znakomity wynik, który mógł być lepszy, bo nie byliśmy dalecy od ogrania jednej z najlepszych reprezentacji na świecie. Przed nami jeszcze długa droga i będziemy się rozwijać, ale mamy potrzebną jakość – dodał Paulo Sousa.

Trener wygłosił dużo ciepłych słów w kierunku Roberta Lewandowskiego, który strzelił gola i rozegrał jeden z najlepszych meczów w reprezentacji w ostatnich latach. – Jego energia i determinacja były kluczowe – podkreślał Sousa. – Robert walczył we wszystkich akcjach, wygrywał pojedynki, dośrodkowywał, strzelał... Był wszędzie! Zawodnik, który walczy i jest kopany ze wszystkich stron, wzmacnia innych. Dla napastnika, co oczywiste, gole są kluczowe. Ale nie można go oceniać wyłącznie na podstawie trafień, bo wykonywał kolosalną pracę na rzecz drużyny. Dla mnie jest najlepszym snajperem na świecie – komplementował selekcjoner, który potwierdził, że zdecydował się na wariant z dwoma napastnikami, by oddalić grę od własnej bramki.

– Naszym pomysłem było posiadanie piłkarzy, dzięki którym będziemy mogli przenieść ciężar gry na połowę rywala – przyznał Sousa, który powiedział też sporo ciepłych słów o młodziutkim Kacprze Kozłowskim.

Hiszpania była zszokowana Polską. Słowa Sousy sprawdziły się!

Paulo Sousa dumny z reprezentantów Polski. "Wykonaliśmy wielki krok"

– Kacper, młodziutki i niedoświadczony chłopiec, wszedł z ławki i dał kapitalną zmianę – zachwycał się. – Natchnął kolegów do wykonywania pressingu. Pomagał nam w przenoszeniu piłki do przodu. Zrozumiał wszystko, o co został poproszony. Dał nam dużo jakości i świeżości w kluczowym momencie meczu – gratulował Sousa, który przed meczem o wszystko ze Szwecją pozostaje optymistą.

– Ciągle się rozwijamy. A w starciu z Hiszpanią wykonaliśmy wielki krok! – twierdzi selekcjoner. – Widziałem w drużynie odpowiednią mentalność, ambicję i nadzieję, a graliśmy przeciwko jednej z najlepszych reprezentacji na świecie! To napawało mnie dumą, bo pracowaliśmy nad tym od pierwszego meczu. Moi zawodnicy pokazali to, co chcę oglądać każdego dnia – zachwycał się Sousa.

