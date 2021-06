Robert Lewandowski skomentował mecz Polska - Hiszpania na Euro 2020

Polska zremisowała 1:1 z Hiszpanią w Sewilli i dzięki temu pozostaje z szansami na awans do 1/8 finału tegorocznych mistrzostw Europy. Gola dającego remis strzelił Robert Lewandowski w 51. minucie spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Włosi zachwycają na Euro 2020. "Ta reprezentacja jest najlepszą wizytówką włoskiego futbolu"

Lewandowski: Jakbyśmy wszystko idealnie zrobili, to moglibyśmy wygrać ten mecz

- Wierzyliśmy, że możemy wywieźć stąd punkty. Stworzyliśmy kilka niezłych sytuacji i może Hiszpanie kreowali grę, mieli większe posiadanie, ale mieliśmy swoje sytuacje. Stworzyliśmy dwie w pierwszej połowie, byliśmy groźni. Ze Szwecją nie będziemy faworytami, musimy wyjść tak samo skoncentrowani i wierzę, że będziemy w stanie dobrze zagrać - komentował po meczu dla TVP Sport Robert Lewandowski.

Kapitan kadry został także zapytany o to, czy czuł, że w sobotni wieczór na stadionie La Cartuja mogło być jeszcze lepiej. - Taki niedosyt po tym meczu może być. Jakbyśmy wszystko idealnie zrobili, to moglibyśmy wygrać ten mecz. Dopóki mamy zaangażowanie i wolę walki to jednak sprawa drugorzędna. Mentalnością możemy bardzo wiele. Może nam zabraknąć umiejętności, ale nie woli walki i determinacji - wskazał Lewandowski.

"Jesteśmy wkurw...". Kapitan Hiszpanów grzmi po meczu z Polską. Ale że co?

Teraz Polacy do awansu potrzebują zwycięstwa lub remisu ze Szwecją. O wiele lepszym scenariuszem byłaby jednak wygrana w środę w Sankt Petersburgu. - Życzę sobie tego, ale musimy pozostać na ziemi - odniósł się Robert Lewandowski. Ostatnie spotkanie grupowe Polaków podczas Euro 2020 rozegrają w środę, 23 czerwca o godzinie 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Dwóch piłkarzy dostało 4+! Jest też jedna dwójka. Oceny po meczu Polska - Hiszpania

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu oraz największym ekranie LED w Warszawie. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, ekran przy Placu Unii, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl.

Hiszpania była zszokowana Polską. Słowa Sousy sprawdziły się!