"Robert Lewandowski utkwił im w gardle". Ale uwaga na hurraoptymizm!

Gol Alvaro Moraty w pierwszej połowie i odpowiedź Roberta Lewandowskiego w drugiej. Rzut karny niewykorzystany przez Gerardo Moreno - to był bardzo emocjonujący mecz.

- I bardzo dobrym w naszym wykonaniu. To zaskoczenie. Duże. Naprawdę bardzo duże - komentuje dla Sport.pl Jacek Ziober.

Były piłkarz m.in. Osasuny Pampeluna nie wierzył, że Polska osiągnie korzystny wynik w meczu z Hiszpanią. - Nasi piłkarze zagrali bardzo dobre spotkanie i teraz mam nadzieję, że już na tym poziomie zostaną, że nie będzie huśtawki - mówi Ziober.

- Oglądałem ten mecz i nie rozumiałem, dlaczego myśmy przegrali ze Słowacją. Z Hiszpanią walczyliśmy, doskakiwaliśmy, byliśmy skoncentrowani, a ze Słowakami nasza drużyna była rozlazła. Wtedy nie mieliśmy wiary we własne umiejętności, byliśmy jakby niepewni tego, co i jak możemy grać - twierdzi 46-krotny reprezentant Polski.

Druga linia i Robert Lewandowski

- Za występ przeciw Hiszpanii trzeba pochwalić przede wszystkim drugą linię. Nie daliśmy Hiszpanom grać ich ulubionej gry. Nie pozwoliliśmy im do znudzenia klepać piłki przed naszym polem karnym. Udawało nam się wybijać ich z rytmu, odbierać piłkę - analizuje Ziober.

A na piłkarza meczu wybiera kapitana Roberta Lewandowskiego. - Szkoda zmarnowanej setki z pierwszej połowy, ale to się każdemu zdarza. Robert po tym grał świetnie. Ferran Torres powiedział, że hiszpańscy obrońcy pożrą Roberta Lewandowskiego. No to Robert utkwił im w gardle! Robert udowodnił, że jego musi się bać każda obrona świata. Każda. Jeśli tylko jakaś defensywa w jakimś momencie go nie podwaja, to nagle ma wielki problem. Robert w akcji jeden na jeden z obrońcą jest często nie do zatrzymania - podkreśla Ziober.

"Szwedzi są zdecydowanie do ogrania"

Były reprezentant wierzy, że w środę Polska wygra ze Szwecją i awansuje do 1/8 finału Euro 2020. - Szwedzi są już pewni wyjścia z grupy, ale nie pokazali takiej piłki, której mielibyśmy się bać. Są zdecydowanie do ogrania. Są zdecydowanie w naszym zasięgu - podkreśla Ziober.

- Ale nie popadajmy w hurraoptymizm. Weryfikacja przyjdzie bardzo szybko, za kilka dni się przekonamy czy my na ten dobry poziom weszliśmy na dobre, a nie tylko na jeden mecz - dodaje. - Teraz po prostu cieszmy się z tego, że wszystko mamy w swoich rękach, że nie musimy grać o honor, tylko zagramy o awans. I z tego, że drużyna dała sobie i nam nadzieję - podsumowuje Ziober.