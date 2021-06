"Jesteśmy wkurw...". Kapitan Hiszpanów grzmi po meczu z Polską. Ale że co?

Korespondencja z Sewilli

Sensacyjnym remisem zakończył się sobotni mecz Hiszpanii z Polską na La Cartuje (1:1). Mało kto spodziewał się takiego rezultatu, tym bardziej po porażce naszych zawodników ze Słowacją (1:2), ale dzięki niemu jesteśmy zależni od siebie w walce o awans do 1/8 finału mistrzostw Europy.

"Dominowaliśmy grę. Ale Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem"

– Jesteśmy wkurw... wynikiem – wypalił Jordi Alba, najlepszy zawodnik spotkania, na pomeczowej konferencji prasowej. – Niewiele nam zabrakło do odniesienia zwycięstwa. Rozegraliśmy dwa mecze, oba zremisowaliśmy, ale w obu graliśmy naprawdę dobrze. Brakowało nam tylko, lub aż, skuteczności. Musimy dalej robić swoje. Jeśli będziemy ciężko pracować, wyniki na pewno nadejdą. Jestem o tym przekonany! – twierdzi kapitan La Roja.

Zapytaliśmy go, czy zaskoczył go poziom gry reprezentacji Polski. – Nie, bo zdawaliśmy sobie sprawę z waszego potencjału – stwierdził Alba. – Dominowaliśmy grę. Mieliśmy lepsze okazje. Ale Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie. Ale gdy my byliśmy nieskuteczni, wy z dwóch okazji strzeliliście jednego gola. I tyle – powiedział defensor Barcelony.

Hiszpania znów rozczarowała. "W środę mamy finał"

Hiszpanie, tak jak Polacy, w ostatniej kolejce będą potrzebować awansu, by być pewnymi awansu do 1/8 finału mistrzostw Europy. Również na La Cartuje w Sewilli zmierzą się ze Słowacją, która ma trzy punkty po ograniu Polski (2:1) i porażce ze Szwecją (0:1). – W środę mamy finał. Damy z siebie wszystko, by wygrać – przekonywał Alba.