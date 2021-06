Wojciech Szczęsny skomentował mecz Polska - Hiszpania. "Każdy Polak chciał to widzieć"

To Hiszpanie pierwsi zdobyli bramkę na stadionie La Cartuja - w 24. minucie po błędzie Bartosza Bereszyńskiego do bramki Wojciecha Szczęsnego trafił Alvaro Morata. Wynik 1:0 utrzymał się do przerwy, ale gola na 1:1 w 51. minucie strzelił Robert Lewandowski, a później drużyna Paulo Sousy utrzymała korzystny dla siebie wynik do końca spotkania.

Szczęsny po remisie z Hiszpanią: Szkoda, bo straciliśmy bardzo przypadkową bramkę

- To był bardzo ciężki mecz, tak, jak się spodziewaliśmy. Byliśmy super zorganizowani w obronie. Szkoda, bo straciliśmy bardzo przypadkową bramkę po takim pół strzale-pół wrzutce. Pomimo tego Hiszpania była lepsza piłkarsko, prowadziła grę, ale tworzyliśmy sobie sytuacje, a Hiszpanie poza golem i jedną przypadkową akcją w końcówce nic nie mieli. Jest niedosyt, bo mogliśmy tu nawet więcej ugrać - mówił po meczu Wojciech Szczęsny w rozmowie dla TVP Sport.

Hiszpania była zszokowana Polską. Słowa Sousy sprawdziły się!

- Widać było, że nasza organizacja z tyłu była bardzo dobra, nie dopuszczaliśmy Hiszpanów do wielu sytuacji i nasza pewność siebie rosła. W takim momencie pojawia się przekonanie, że można było powalczyć o więcej, ale nie będziemy narzekać - dodał polski bramkarz.

Trzech piłkarzy dostało 4+! Jest też jedna dwójka. Oceny po meczu Polska - Hiszpania

"Mamy jeden mecz, musimy go wygrać"

Szczęsny został zapytany przez dziennikarza o kluczowy moment spotkania. - Kluczowe było 90 minut. Kluczowe było to, o czym mówiliśmy przez ostatnie trzy tygodnie: jaki to jest zespół, jak jest prawdziwy - odpowiedział. - Po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich paru dniach dzisiaj było widać to, co każdy Polak chciał widzieć: prawdziwą drużynę z sercem i z dumą. Cieszę się, że udało nam się to pokazać - wskazał Szczęsny.

Gol Lewandowskiego dał Polsce punkt z Hiszpanią! Jeszcze mamy szanse na Euro 2020!

Polscy piłkarze wciąż mają szanse na wyjście z grupy podczas Euro 2020. Jeśli wygrają ze Szwecją, zapewnią sobie awans do 1/8 finału, w przypadku remisu będzie o to o wiele trudniej. - Mamy jeden mecz, musimy go wygrać. Teraz czas na regenerację i przygotowanie się do tego meczu. Nie ma co gdybać - zakończył zawodnik Juventusu.

