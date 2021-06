Gol Lewandowskiego dał Polsce punkt z Hiszpanią! Jeszcze mamy szanse na Euro 2020!

Dla Polaków mecz z Hiszpanią był kluczowy. W przypadku porażki kadra Paulo Sousy mogła być pewna odpadnięcia z turnieju już po dwóch meczach fazy grupowej.

Zaczęło się jednak od dobrej i szybkiej gry Polaków. Już w drugiej minucie z prawego skrzydła w pole karne wpadł Piotr Zieliński i upadł na murawę, ale sędzia nie podyktował tam rzutu karnego. W piątej minucie piłkę kilka metrów od pola karnego przytrzymał Mateusz Klich i oddał strzał z dystansu, ale piłka tylko otarła się o poprzeczkę i spadła na górną siatkę bramki Unaia Simona.

Później przycisnęli już Hiszpanie i w 24. minucie znaleźli sposób, żeby znaleźć się w polu karnym Wojciecha Szczęsnego. Piłkę przy nodze miał Gerard Moreno, który wysunął ją podaniem do Alvaro Moraty, a ten oddał strzał, którego bramkarz Juventusu nie był w stanie obronić. W pierwszej chwili sędzia odgwizdał spalonego Moraty, ale analiza VAR wskazała, że tuż przed nim znalazł się jednak Bartosz Bereszyński.

Gol Lewandowskiego był blisko, ale po słupku Świderskiego trafił tylko w Simona. Sousa schował twarz w dłoniach

W kolejnych minutach Polacy szukali swoich szans, ale ich akcje kończyły się daleko przed polem karnym. Aż do 42. minuty. Wtedy z kilkunastu metrów przed bramką w słupek uderzył Karol Świderski, a do piłki już chwilę później dopadł Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu uderzył jednak wprost w Unaia Simona. W to, jak Lewandowski nie wykorzystał tej sytuacji nie mógł uwierzyć nawet Paulo Sousa.

Do końca pierwszej połowy jeszcze jedną sytuację mieli Hiszpanie - w boczną siatkę uderzył Gerard Moreno. Polacy zagrali dużo lepszą połowę niż obie ze Słowacją, ale nie można było być usatysfakcjonowanym - zmarnowana szansa Lewandowskiego przy niekorzystnym wyniku śniłaby się mu po nocach.

Lewandowski pokonał Laporte'a i Simona, a chwilę później Hiszpanie nie wykorzystali karnego

W drugą połowę Polacy także weszli dobrze. I potrafili to wykorzystać. W 54. minucie Kamil Jóźwiak dośrodkował z prawego skrzydła na głowę Roberta Lewandowskiego, który najpierw wybił się wyżej niż Aymerick Laporte, a następnie uderzył piłkę i zdobył bramkę na 1:1!

Hiszpanie nie chcieli jednak odpuścić. Już pierwszą akcję po stracie gola wykorzystali na długi rajd w pole karne zakończony niecelnym strzałem na bramkę Szczęsnego. Chwilę przed dograniem piłki Jakub Moder faulował jednak w polu karnym Gerarda Moreno. Po analizie VAR Daniele Orsato podyktował rzut karny dla Hiszpanów. Do piłki podszedł sam Moreno i trafił w słupek! W tej sytuacji piłkę dobijał jeszcze Alvaro Morata, ale fatalnie przestrzelił.

Najpierw dużo szczęścia przy pudłach Hiszpanów, potem cudowna interwencja Szczęsnego

W kolejnych minutach przewagę mieli Hiszpanie. W 69. minucie byli blisko szansy strzału na pustą bramkę, gdy przy rzucie rożnym z piłką minął się Wojciech Szczęsny. Jeden z rywali dotknął jednak piłki ręką i sędzia odgwizdał rzut wolny dla Polaków. Cztery minuty później głową obok bramki strzelił Ferran Torres, który został sam pomiędzy polskimi obrońcami w polu karnym. Polacy mieli dużo szczęścia.

W 76. minucie przebudzili się Polacy. Do przodu ruszył Przemysław Frankowski, który podprowadził piłkę pod pole karne i chciał dograć do Roberta Lewandowskiego, ale interwencja Pau Torresa sprawiła, że piłka odbiła się jeszcze od Frankowskiego i wyszła poza boisko. Potem do groźniejszych ataków wrócili Hiszpanie - po zamieszaniu w polu karnym i strzale Alvaro Moraty piłkę wyłapał Szczęsny. Później sytuacja powtórzyła się jeszcze w 84. minucie, gdy Morata był jeszcze bliżej trafienia na 2:1, ale znów uderzył prosto w polskiego bramkarza, który popisał się świetną interwencją!

Polacy zagrali świetnie w ostatnich minutach, a szczególnie doliczonym czasie gry, gdy długo przytrzymali piłkę. Kartkę za przerywanie gry dostał nawet Robert Lewandowski. Świetnie piłkę wyprowadzał Kacper Kozłowski. Ostatecznie Polacy zachowali wynik 1:1 do końca spotkania! Remis Polaków z Hiszpanią oznacza, że drużyna Paulo Sousy zachowuje szanse na wyjście z grupy E. Będzie to możliwe w przypadku zwycięstwa ze Szwecją. Remis w tym meczu może nie wystarczyć do wyjścia z tabeli drużyn na trzecich pozycjach. Ostatnie grupowe spotkanie Polacy zagrają w środę, 23 czerwca o godzinie 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

