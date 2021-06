Trzech piłkarzy dostało 4+! Jest też jedna dwójka. Oceny po meczu Polska - Hiszpania

Wojciech Szczęsny: 4+. W kluczowym momencie stanął na wysokości zadania. To on utrzymał szanse Polski na wyjście z grupy. Przy stracie bramki był bez szans, a przy karnym wreszcie szczęście było po jego stronie - pamiętamy przecież o pechu w wielkich turniejach. W większości sytuacji pewny, przypominamy sobie jedno nieudane wyjście do dośrodkowania i nieporozumienie z Bereszyńskim, po którym jednak połapał się w zamieszaniu i w porę złapał piłkę. Rzutem pod nogi Alvaro Moraty uratował reprezentację Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie dostał piłki od Szczęsnego, następnie został zaatakowany przez zraszacz

Bartosz Bereszyński: 3. Alvaro Morata cały sezon stał na spalonym, ale akurat w tej jednej akcji ustawił się perfekcyjnie - w linii z Bereszyńskim, który w chwili podania wystawił nogę i to zdecydowało o braku spalonego. W 80. minucie nie dogadał się ze Szczęsnym. Niewiele brakowało, żeby Hiszpanie wykorzystali ten błąd.

Tak Robert Lewandowski strzelił gola w meczu Polska - Hiszpania! [WIDEO]

Kamil Glik: 4. W pierwszej połowie nadrobił błąd w ustawieniu Puchacza. Bardzo dobrze współpracował z Bednarkiem, był zdecydowany, ale kilka razy spóźniony: faulował Daniego Olmo tuż przed polem karnym, pod koniec pierwszej połowy w drodze na krótki słupek uciekł mu Gerard Moderno.

Jan Bednarek: 4+. Ileż to razy był ustawiony tam, gdzie akurat spadała piłka? Wiele razy wybijał głową piłkę z pola karnego i uprzedzał Alvaro Moratę.

Kamil Jóźwiak: 4. Utrzymał miejsce w składzie po słabym meczu ze Słowacją i wyszło to reprezentacji na dobre. Jego agresywny doskok i odbiór sprawił, że Karol Świderski oddał groźny strzał w słupek, a później jego dośrodkowanie dało Polsce gola. Podanie do Lewandowskiego było doskonałe. A i w obronie - wbrew przypuszczeniom - nie odstawał od reszty.

Tymoteusz Puchacz: 3+. Widać było, że bardzo wierzy w siebie. Można było kiwać? Nie pękał. A jak się już rozpędził, nie kalkulował. Llorente? Moreno? Cała naprzód. Miał przeciwko sobie trzech Hiszpanów? Próbował i tracił. W pierwszej połowie krył Gerarda Moreno lepiej niż Wiaczesława Karawajewa w meczu z Rosją, ale już w następnej akcji zrobiło się groźniej, bo złamał linię spalonego. Ogólnie na plus.

Jakub Moder: 2+. Paulo Sousa nie ma szczęścia do środkowych pomocników. Wypadli Jacek Góralski i Krystian Bielik. W pierwszym meczu mistrzostw stracił Grzegorza Krychowiaka. W drugim rzut karny spowodował Moder. Za nim trudny mecz, w cieniu Hiszpanów. Dużo walki, kilka niezłych podań, ale przydałoby się chociażby więcej celnych dośrodkowań ze stałych fragmentów gry.

Mateusz Klich: 3. Zawsze tam, gdzie Pedri. Pierwszy do pressingu. Agresywny i aktywny, co naturalne mniej go było w grze do przodu. Zapamiętamy jego groźny strzał nad bramką Hiszpanów. W pierwszej połowie zarobił żółtą kartkę, a Paulo Sousa nauczony doświadczeniem z pierwszego meczu Euro zdjął go z boiska zanim zrobił to sędzia.

Tak Sousa zareagował na pudło Lewandowskiego. Kamery wszystko nagrały

Piotr Zieliński: 3. To nie był mecz dla niego. Biegał, walczył, ale wślizgi i odbiory nie są jego mocną stroną. Poza tym dużo pracy, która nie rzucała się w oczy.

Karol Świderski: 4. Jego strzał sprzed pola karnego w słupek był najgroźniejszą sytuacją Polaków w pierwszej połowie. A jeszcze wcześniej w dobrym momencie nabiegł na podanie od Lewandowskiego, ale pozycja do oddania strzału była trudna i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Uderzał jednak nogą. Powtórki pokazały, że lepsze byłoby zaatakowanie piłki głową. Samo dojście do tych sytuacji oceniamy na plus.

Robert Lewandowski: 4+. Ten strzał w Unaia Simona mógł wracać przez lata podczas gdybania o tym Euro. Już przed meczem wiedzieliśmy, że okazje do strzelenia gola przez Polskę spokojnie policzymy na palcach jednej ręki, więc gdy jedną z najlepszych z tych zmarnował najlepszy napastnik na świecie, mogliśmy być rozczarowani. Na szczęście drugą okazję wykorzystał perfekcyjnie. Wygrał pojedynek z Laportem i strzelił na 1:1. Poza sytuacjami bramkowymi - dużo lepszy mecz niż ze Słowacją.

Kacper Kozłowski: 4. Dobre wejście z ławki. Przede wszystkim podobnie jak Puchacz - nie pękł przeciwko Hiszpanii. Brał grę na siebie. Były z tego straty, ale i kilka akcji udało się napędzić. W końcówce wymusił na rywalach kilka fauli. Został najmłodszym piłkarzem w historii Euro.

Kacper Kozłowski pobił rekord mistrzostw Europy! Przeszedł do historii

Przemysław Frankowski: 3. Wszedł nie na bok, a do środka, za plecy Lewandowskiego. Mógł lepiej podać w jednej z akcji. Zwlekał sekundę za długo.

Paweł Dawidowicz i Karol Linetty: grali za krótko, żeby ich oceniać.

Mural na żywo

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu (jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3) oraz największym ekranie LED w Warszawie na placu Unii Lubelskiej.