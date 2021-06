Arboleda i Smuda królują w hiszpańskich mediach. Co za słowa o Lewandowskim

Reprezentacja Polski w sobotę zmierzy się w drugim meczu Euro 2020 z Hiszpanią. Polacy stoją pod ścianą i muszą co najmniej zremisować, aby przedłużyć swoje szanse na awans. Natomiast Hiszpanie są podrażnieni po bezbramkowym remisie ze Szwecją.

Hiszpańska prasa rozpisuje się o meczu, a pod lupę bierze zwłaszcza napastników: mocno krytykowanego w ostatnim czasie Alvaro Moratę i Roberta Lewandowskiego. Zatrzymanie Polaka ma być głównym celem Hiszpanów. Tamtejszy "AS" pisze, że Lewandowski "może cię zabić, jeśli tylko mrugniesz". "Marca" za to zwraca uwagę, że kadra Hiszpanii dobrze sobie radzi przeciwko topowym napastnikom.

Hiszpańscy dziennikarze wiele miejsca poświęcają swoim najbliższym rywalom. Lewandowskiego sprawdzono do tego stopnia, że skontaktowano się nawet z jego kolegami z Lecha Poznań.

- W Hiszpanii pojawiło się mnóstwo wywiadów z ludźmi, którzy są związani z Polską. Był Jerzy Dudek, był Jan Urban, ale mnie rozczuliło to, co wydarzyło się w "El Mundo", gdzie pojawił się Manuel Arboleda i muszę przyznać, że ze wszystkich ludzi, których bym miał wymyślić do meczu z Polską, to Arboleda by mi do głowy nie przyszedł. W "El Mundo" piszą o dwóch nazwiskach, z którymi Lewandowski spotkał się w Polsce. Pierwszym był słynny Mikel Arruabarrena, a drugim był Arboleda, któremu Franciszek Smuda zawsze kazał trenować Robertem i nie rozstawać się z nim – powiedział w programie "EuroSekcja" dziennikarz Sport.pl, Jakub Kręcidło.

- Arboleda wspomina, że Smuda powiedział mu, że zostanie tym, który pomoże Lewandowskiemu stać się wielkim napastnikiem. I tak też się stało – dodał nasz wysłannik.

Poza tym w mediach hiszpańskich pojawił się także tekst autorstwa Gerarda Badii, byłego zawodnika Piasta Gliwice, w którym Hiszpan chwali polskich piłkarzy i zwraca uwagę na ich mocne i słabe strony. Dziennikarze porozmawiali też ze Zbigniewem Bońkiem, choć tematem rozmowy nie była aktualna sytuacja kadry.

Polacy zmierzą się z Hiszpanią w sobotę o godzinie 21. Aby myśleć o awansie do 1/8 finału, polska kadra nie może przegrać tego spotkania. W przeciwnym razie Polska zakończy Euro po trzech spotkaniach. Relacja na żywo w Sport.pl.

