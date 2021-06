Sensacyjny skład Polaków na Hiszpanię?! "To byłaby hekatomba"

- Kuba, nie sądzisz, że Paulo Sousa trochę zakręcił się w tych swoich mieszaninach? - zapytał Piotr Majchrzak ze Sport.pl, nawiązując do składu reprezentacji Polski, który na mecz z Hiszpanią znowu ma być inny - szczególnie w linii defensywy - niż w poprzednich meczach. - Tak, to jest mój największy zarzut do Paulo Sousy, że jednak cały czas rotuje składem w obronie. To specyficzna formacja, której potrzebne jest wypracowanie pewnych automatyzmów na boisku - przyznał Jakub Polkowski z kanału "Foot Truck", który był gościem sobotniej Euro Sekcji.

Polkowski w poprzednich latach pracował w "Łączy Nas Piłka". Był blisko reprezentacji i na Euro we Francji, i dwa lata później na mundialu w Rosji. - Z tego, co słyszałem, dzisiaj w pierwszym składzie ma wystąpić Michał Helik - zdradził w sobotniej Euro Sekcji. - Nie jestem do końca przekonany, czy to jest idealny zawodnik na Hiszpanów, bo on jednak ma problemy ze zwrotnością - dodał. - Dobrze to było widać w meczu z Anglią na Wembley, gdzie zrobił karnego i to pozornie niegroźnej sytuacji - zwrócił uwagę dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski. A Polkowski dodał: - Oprócz tego słyszę, że ma zagrać Tomasz Kędziora kosztem Bartosza Bereszyńskiego. Oczywiście zobaczymy, czy to się potwierdzi, ale takie warianty były trenowane na zajęciach w Gdańsku.

Te zmiany mogą martwić, bo reprezentacja Polski, odkąd prowadzi ją Paulo Sousa, straciła w sześciu meczach aż 10 bramek. - Nie wygląda to dobrze. Poza tym, jak mówię, dla mnie w takich turniejach kluczem do sukcesu jest dobra defensywa, co chociażby teraz pokazują reprezentacje Słowacji czy Szwecji - zauważył Polkowski i dodał, że to być może nie koniec zmian w składzie reprezentacji Polski, bo słyszał też o wariancie, w którym poświęcony może zostać Piotr Zieliński, a jego miejsce w składzie zająć Przemysław Frankowski. - To nie byłaby sensacja, a hekatomba - skwitował Wardzichowski, nawiązując do ostatniego meczu ze Słowacją (1:2), w którym Frankowski, a więc nominalny skrzydłowy - a u Sousy wahadłowy - wszedł na boisko z ławki i grał jako ofensywny pomocnik. Początek meczu Hiszpania - Polska w sobotę o 21.

Przypuszczalny skład Polski: Szczęsny - Helik, Glik, Bednarek - Kędziora (Bereszyński), Moder, Linetty, Klich, Puchacz - Frankowski (Zieliński) - Lewandowski

