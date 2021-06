Morata zachwycony Robertem Lewandowskim. "Jeden z największych w historii"

Żaden piłkarz reprezentacji Hiszpanii nie był w ostatnich tygodniach tak kwestionowany jak Alvaro Morata. Napastnik został wygwizdany przez kibiców w meczach z Portugalią i Szwecją (oba 0:0), w których zmarnował klarowne okazje do zdobycia bramki. Luis Enrique mocno wsparł go jednak na piątkowej konferencji prasowej, wyciągając kartkę z jego statystykami, a i sam piłkarz przyznał, że nie czuje się przytłoczony krytyką.

Alvaro Morata nie przejmuje się krytyką. "Czuję się spektakularnie"

– Błędy się zdarzają, to część futbolu – powiedział Morata. – Ten, kto grał kiedykolwiek w piłkę, wie, że bramkarze wychodzą bardzo szybko i że trzeba się błyskawicznie dostosowywać. Zawsze daję z siebie 200 proc. dla reprezentacji. I gram już na tyle długo, by być w stanie się odciąć od krytyki. Nie interesuje mnie to, co myślą o mnie ludzie. Zależy mi na tym, co mówią koledzy. A sam czuję się spektakularnie – zadeklarował hiszpański napastnik, który przyznał, iż czułby się bardzo dobrze w podstawowej jedenastce u boku Gerarda Moreno.

Morata opowiadał, że przed meczem z Polską żył spokojnie i niczym szczególnym się nie przejmował. – Najważniejszym, co zrobiłem, było przejrzenie dokumentów ws. domu, który planuję kupić. Poza tym, grałem na PlayStation, rozmawiałem z rodziną, czytałem. Relaksowałem się – stwierdził piłkarz, oceniając, że kadra jest w bardzo dobrej formie. – Mamy za sobą tydzień dobrych treningów. Wiemy, co musimy zrobić, by wygrać – przyznał napastnik, który w kadrze zdobył 19 bramek w 41 meczach.

Alvaro Morata zachwycony Robertem Lewandowski. "Jeden z największych w historii"

Hiszpan nie ukrywał, że Robert Lewandowski jest jego idolem. – Jestem jego wielkim fanem – wyznał. – Uważam go za jednego z najlepszych snajperów w historii futbolu. Kiedy miałem szczęście grać przeciwko niemu, prosiłem go o wymianę koszulkami. Chciałbym mieć wiele jego atutów, ale ich nie mam. Jestem Morata i staram się grać jak najlepiej jako ja. Robert to fenomen i życzę mu wszystkiego, co najlepsze, ale dopiero od niedzieli – uśmiechnął się 28-latek.

Zapytaliśmy Moratę o sytuację z 2017 roku, gdy w barwach Realu strzelił hat-tricka, a Sergio Ramos wręczył mu piłkę, na której napisał: "Gratuluję, Moratoski". – Nie wiem, dlaczego mnie tak nazywał, ale zawsze tak na mnie mówił, traktując to jako komplement – uśmiechnął się Alvaro. – Lewandowski jest wzorem dla mnie i dla wszystkich napastników. Jeśli w telewizji leci mecz z udziałem Roberta, snajper powinien zatrzymać się i go obejrzeć, bo jest jednym z najlepszych w historii – zakończył gwiazdor Juventusu.

