Były kapitan reprezentacji uderza w Lewandowskiego. "Brzęczka już zwolnił"

Przed sobotnim meczem drugiej kolejki fazy grupowej Euro 2020 podopieczni Paulo Sousy są w bardzo trudnej sytuacji. Porażka ze Słowacją spowodowała, że nadzieje na awans do 1/8 finału turnieju, zwłaszcza w kontekście pojedynku z faworyzowaną Hiszpanią zostały mocno nadszarpnięte.

"Nikt nie jest sabotażystą"

W piątkowym wydaniu "Przeglądu Sportowego" Jacek Bąk ocenił postawę Roberta Lewandowskiego. - Taki zawodnik jak on powinien to wytrzymać. Fajnie, że jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale machaniem rękami nie stworzy nic pozytywnego. Trzeba podejść, skrzyknąć się, pogadać. Jego koledzy chcą przecież grać jak najlepiej, nikt nie jest sabotażystą - powiedział.

96-krotny reprezentant Polski zarzucił Lewandowskiemu, że doprowadził do zwolnienia poprzedniego trenera. - Trzeba im pomóc, a nie wytykać błędy. W taki sposób Lewandowski nie pomaga drużynie. Brzęczka już zresztą zwolnił, a teraz chciałby zwolnić też Paulo Sousę? To nasz najlepszy piłkarz, powinien więc mieć pozytywny wpływ na kolegów - dodał Bąk.

"Sousa ma tylko swoich ludzi"

Analizując przyczyny porażki ze Słowacją, Bąk zwrócił również uwagę na eksperymentowanie Paulo Sousy. - Każdy mecz rozpoczynaliśmy inną jedenastką, przez co zawodnicy do końca nie wiedzieli, jak mają grać. Jaki to jest problem, żeby podać piłkarzom skład dzień przed meczem? Nie wiem, po co to komu potrzebne, żeby trzymać zawodników w niepewności - wskazał.

Z drugiej strony Bąk bronił selekcjonera, zwracając uwagę na krótki okres pracy z kadrą. - Wygląda na to, że nie zdążył do końca poznać naszych piłkarzy. Został selekcjonerem za pięć dwunasta i miał mało czasu, żeby dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Chciał ich sprawdzić, ale trudno to zrobić w takim czasie. W związku z tym powinien postawić na jeden schemat i go szlifować. Teraz odbija się nam to czkawką. Leo Beenhakker też przychodził do nas z innego świata, ale wziął sobie polskich asystentów. A Sousa ma tylko swoich ludzi... - zakończył.