Bardzo odważna deklaracja przed meczem z Hiszpanią. "Jesteśmy przekonani"

- Już zamknęliśmy ten rozdział i do tego nie wracamy. Nie zagramy ponownie ze Słowacją i nie dostaniemy drugiej szansy. Dlatego jedyne, co się teraz liczy, to Hiszpania. Jesteśmy przekonani, że możemy z nią wygrać. Cała grupa, czyli 25 zawodników, którzy lecą do Sewilli plus sztab. Wszyscy głęboko w to wierzymy, że to może się udać - zaczął czwartkową konferencję Jan Bednarek.

"Wierzymy, że mecz z Hiszpanią może odwrócić naszą sytuację o 180 stopni"

A kiedy po chwili został zapytany o to, jakie są przesłanki tej wiary, dodał: - Musimy po prostu sprawić, by każdy z nas był dumny z tej drużyny. Każdy, czyli nie tylko my, ale też 38 mln Polaków, którzy wciąż nam kibicują. Wierzę, że mimo tego trudnego okresu jesteśmy w stanie dać jeszcze radość kibicom, naszym rodzinom i wszystkim bliskim. To oni, ale też gra z orzełkiem na piersi są dla nas największą motywacją. Dlatego chcemy pokazać w meczu z Hiszpanią, że wykonaliśmy kawał pracy. Wierzymy, że to może być mecz, który odwróci naszą sytuację o 180 stopni.

Ta wiara niestety niepoparta jest na razie niczym konkretnym, bo reprezentacja Polski, odkąd prowadzi ją Paulo Sousa, wygrała tylko jeden mecz. Jeden z sześciu - w marcu, 3:0 z półamatorską Andorą. W sobotę może się okazać, że zostaniemy pierwszym krajem, który odpadnie z Euro 2020. Tak się stanie, jeśli przegramy z Hiszpanią (godz. 21), a w piątek Szwecja pokona Słowację (godz. 15).