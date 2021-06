Boniek podjął decyzję ws. Sousy! "To nie jest uzależnione od wyniku na Euro"

Tylko jedno zwycięstwo w sześciu meczach, i to z półamatorami z Andory (3:0). To dorobek Paulo Sousy. Portugalczyk od stycznia jest selekcjonerem reprezentacji Polski, która w poniedziałek w pierwszym meczu na Euro 2020 przegrała 1:2. ze Słowacją. - Nie możemy tak przegrywać meczów - powiedział po spotkaniu Sousa, kiedy wylała się na niego fala krytyki. Zresztą nie tylko na niego, bo na piłkarzy również. Także na Zbigniewa Bońka, bo to on podjął decyzję, by w styczniu zwolnić Jerzego Brzęczka i zatrudnić nowego selekcjonera.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsza konfrontacja polskich piłkarzy z kibicami. "Była akceptacja i wsparcie, ale były też gwizdy"

Piłkarz meczu poszedł w ślady Ronaldo na konferencji. Jedno słowo

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. przyszłości Paulo Sousy

"Graliśmy przeciętnie, na porażkę nie zasługiwaliśmy. Dwie bramki po fatalnych błędach" - napisał Boniek zaraz po spotkaniu na Twitterze. A później nie udzielał się na temat kadry w mediach. Zrobił to dopiero teraz. - Posada Paulo Sousy nie jest uzależniona od wyniku na Euro. Ja go na pewno nie zwolnię - odparł poddenerwowany w czwartek, kiedy został zaczepiony przez dziennikarzy w Sopocie, gdzie do kolejnego meczu przygotowuje się reprezentacja Polski. - Chciałbym, żebyśmy w Polsce mieli 10-15 takich trenerów o takiej mentalności, o takiej kreatywności, którzy chcą grać w piłkę i chcą tego uczyć piłkarzy - dodał po chwili.

Kontrakt Sousy z kadrą jest ważny do końca roku. Czyli do końca eliminacji mundialu. Gdyby Portugalczyk zajął z kadrą pierwsze miejsce w grupie (z Anglią, Węgrami, Albanią, San Marino i Andorą) jego umowa zostałaby automatycznie przedłużona do końca 2022 roku. Tylko że to już zaraz może okazać się nieaktualne, bo Boniek prezesem PZPN będzie do sierpnia. Nie może wystartować w kolejnych wyborach, a jego następca - czyli najprawdopodobniej Cezary Kulesza albo Marek Koźmiński, którzy oficjalnie zadeklarowali start w wyborach - mogą mieć inne zdanie na temat współpracy z Sousą.

Christian Eriksen potrzebuje stymulatora serca! Najnowsze informacje

Reprezentacja Polski w grupie na mistrzostwach Europy rozegra jeszcze dwa spotkania. W sobotę z Hiszpanią i w środę ze Szwecją. Jeśli kadra Sousy przegra już w pierwszym spotkaniu, a Szwedzi pokonają w piątek Słowację, zostaniemy pierwszą reprezentacją, która pożegna się z Euro już po fazie grupowej.