Sousa wszystko przewidział! Potworne zaniechanie polskich piłkarzy [WIDEO]

Od porażki Polski ze Słowacją minęło już ponad 48 godzin, a emocje nadal nie opadły. Nic dziwnego - nasi piłkarze rozegrali fatalne spotkanie na tle rywala, który powinien być w ich zasięgu. Biało-czerwoni postawili się w bardzo trudnej sytuacji. By wyjść z grupy na Euro, muszą zdobyć punkty w meczach z Hiszpanią i Szwecją.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsza konfrontacja polskich piłkarzy z kibicami. "Była akceptacja i wsparcie, ale były też gwizdy"

Duża część kibiców i ekspertów jest zgodna, że to przede wszystkim selekcjoner Paulo Sousa odpowiada za fatalny występ ze Słowacją. Portugalczyk nie jest bez win, ale wiele można też zarzucić reprezentantom Polski. Zwłaszcza po materiale, który został w środę wieczorem opublikowany na kanale "Łączy nas piłka" na Youtubie.

Film trwa 27 minut, a najciekawsze fragmenty są między 16. a 18. minutą. Wtedy to możemy wysłuchać uwag, jakie Sousa kierował do piłkarzy. Uczulał ich na największe atuty słowackiej drużyny. Wskazywał elementy, w których rywale mogą stanowić dla nas największe zagrożenie. Wszystko się sprawdziło.

Przypomnijmy najpierw, jak padły bramki dla Słowacji.

Bramka na 1:0:

W 18. minucie lewoskrzydłowy Robert Mak minął dwóch naszych zawodników: obrońcę Bartosza Bereszyńskiego i pomocnika Kamila Jóźwiaka. Pierwszy nie dał rady zatrzymać Maka, drugi teoretycznie asekurował kolegę, ale zupełnie nieefektywnie. Następnie Słowak zszedł wzdłuż linii końcowej, uderzył na naszą bramkę, piłka odbiła się od Kamila Glika, potem od Wojciecha Szczęsnego i wpadła do siatki.

Co Sousa mówił przed meczem?

"Musimy wchodzić w kontakt, musimy kryć ich krótko"

"Jeden kryje krótko, drugi go asekuruje"

"Skrzydłowy po ich lewej stronie jest szybki"

Robert Mak zaczyna swoją akcję:

Robert Mak Screen/TVP Sport

Bramka na 2:1:

Jest 69. minuta, Polacy od siedmiu minut grają w osłabieniu po czerwonej kartce dla Grzegorza Krychowiaka. Rywale mają rzut rożny. Do piłki podchodzi Marek Hamsik, który dośrodkowuje w nasze pole karne. Piłka dociera do Milana Skriniara, który ustawiony był w pobliżu miejsca, z którego wykonuje się rzut karny. Obrońca AC Milan zdążył przyjąć piłkę, obrócić się i strzelić nie do obrony. Kilku naszych piłkarzy próbowało mu przeszkadzać, ale byli za daleko od Skriniara.

Co Sousa mówił przed meczem?

"Jutro na treningu będziemy pracować wyłącznie nad stałymi fragmentami gry. Z naciskiem głównie na nasz proces defensywny, ok? Zazwyczaj Skriniar jest dla nich tutaj kluczowym graczem. Mają trzy strefy przy rzutach rożnych. Pierwsza to przewidywanie piłki na bliższy słupek. Druga na dalszy słupek, też ze Skriniarem, bo on jest u nich punktem odniesienia. I jeszcze w okolicach punktu wykonywania rzutu karnego, gdzie robi małe ruchy, nie potrzebuje się dużo przemieszczać, to silny gość. Myślimy o tym, by zastosować krótkie krycie. By kryć go indywidualnie. Także wtedy, gdy kryjący nie jest większy od niego, musi pracować z tym kryciem, by go powstrzymać, by przewidywać, by pracować ciałem."

Milan Skriniar chwilę przed strzeleniem nam gola:

Milan Skriniar Screen/TVP Sport

Akt oskarżenia

Paulo Sousa uczulał zawodników na lewoskrzydłowego reprezentacji Słowacji oraz Milana Skriniara przy stałych fragmentach gry. Polscy piłkarze straciła gole dokładnie po takich akcjach, na jakie mieli szczególnie uważać. Skriniar miał być kryty indywidualnie, a zostawiliśmy go samego w naszym polu karnym.

Materiał opublikowany przez PZPN to akt oskarżenia wobec reprezentantów. Niektórzy kibice i dziennikarze twierdzą, że to nie przypadek, że to próba obrony Sousy. Portugalczyk tłumaczy piłkarzom po angielsku, co mają robić. Ci kompletnie zawalili, nie wprowadzili rozwiązań, jakie im przekazał. "Pokryjcie tego, bo jest szybki, a tamtego przy rzutach rożnych, bo jest z nich najgroźniejszy" - to nie brzmi jak plan nie do zrealizowania dla zawodników występujących w czołowych ligach Europy.

Di Marzio: Gattuso odchodzi po 23 dniach w nowym klubie! Nawet nie zadebiutował

- Ja jeszcze takiego trenerskiego znachora nie widziałem - mówił były selekcjoner Franciszek Smuda o Paulo Sousie. Jak na znachora, Portugalczyk całkiem nieźle orientował się w taktyce reprezentacji Słowacji. Haniebne zaniechania naszych piłkarzy są trudne do wytłumaczenia. Sousa ostrzegał, jak się zachowywać, żeby nie padły obie bramki, które straciliśmy.

Messi jeszcze nie podpisał nowej umowy z Barceloną. Laporta zabrał głos

Sousa też popełniał błędy

I nie chodzi teraz o to, by za wszelką cenę wybielać Paulo Sousę, bo na jednym wydechu można wymienić jego dotychczasowe błędy. To m.in.:

Przed meczem ze Słowacją Portugalczyk ani razu nie wystawił w obronie trójki Bartosz Bereszyński-Kamil Glik-Jan Bednarek, która wyszła na spotkanie w Sankt Petersburgu, a miał do tego pięć spotkań

Brak powołania dla Sebastiana Szymańskiego, gdy jak na dłoni widać było, że potrzebujemy ze Słowacją kogoś, kto przyśpieszy grę w środku pola, gdy zawodził Piotr Zieliński

Brak powołania innej "szóstki", która mogłaby zastąpić Grzegorza Krychowiaka, który nie może wystąpić z Hiszpanią; Rafał Augustyniak byłby jego naturalnym zastępcą, ale był tylko na liście rezerwowej

Selekcjoner tłumaczył, że nie powołał nikogo na miejsce kontuzjowanego Arkadiusza Milika, bo z zawodników znajdujących się na liście rezerwowej nie znalazł odpowiedniego zastępcy dla piłkarza Marsylii. Z niezrozumiałych powodów wśród rezerwowych nie było żadnego napastnika (np. Adam Buksa, Kacper Przybyło), a Sousa mógł dowolnie kształtować tę listę.

Paulo Sousa ma swoje za uszami. Nie jest jednak jedynym winnym - to główny wniosek, jaki płynie z materiału opublikowanego przez kanał "Łączy nas piłka".