Ekspert o grze Lewandowskiego. "To heca. Dużo widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nie"

Reprezentacja Polski przegrała pierwszy mecz na Euro 2020 ze Słowacją (1:2), a eksperci głowią się, jak drużyna Paulo Sousy mogła wypaść tak blado na tle przeciwnika. - Jeden Senegal na dekadę można zrozumieć, ale jak całkiem przyzwoita reprezentacja może sama złapać się tak głupio w sidła w drugim turnieju z rzędu? - pisze nawiązując do porażki na MŚ 2018 w Rosji Paweł Wilkowicz, dziennikarz Sport.pl. W czym zdaniem Henryka Kasperczaka może tkwić problem?

- Nasi zawodnicy nie mają predyspozycji do tego, by grać to, czego chce Sousa. W ataku jest samotny Lewandowski, który gra na pozycji dziewięć i pół i to jest trochę heca. Dużo przeżyłem, dużo widziałem, ale czegoś takiego to jeszcze nie. Prawdę powiedziawszy, my nie byliśmy przygotowani na odejście z kadry Błaszczykowskiego, na grę bez Grosickiego czy kontuzję Milika - powiedział Henryk Kasperczak w rozmowie z Polsatem Sport.

Lewandowski zbyt cofnięty, brak skrzydłowych, co z pomysłem Paulo Sousy? "W przypadku Polski nie widać myśli przewodniej"

Najbliższe spotkanie z Hiszpanią będzie dla reprezentacji Polski kluczowe w kontekście być albo nie być na mistrzostwach Europy. Zadanie jest niezwykle trudne, choć Szwedzi pokazali, że zawodnikom Luisa Enrique można ukraść punkty. Wspominał też o tym Henryk Kasperczak, jednak jego zdanie na temat obecnej gry reprezentacji Polski nie daje wielkiej nadziei. - Odkąd zmieniono Brzęczka na Sousę, to ten zespół gra bez jakiegoś pomyślunku - oznajmił 74-latek.

Szczególnie niezrozumiałe dla szkoleniowca jest zachowanie lidera kadry, czyli Roberta Lewandowskiego. - W przypadku Polski w ogóle nie widać myśli przewodniej. Nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Jakby Lewandowski w mojej drużynie cofał się tak, jak w meczu ze Słowakami, to bym go wziął na bok i zrugał z góry na dół. W Bayernie może sobie na to pozwolić, bo tam jest Mueller i wielu innych ofensywnych zawodników. Jednak w tej reprezentacji Lewandowski nie może tak grać. Naszych skrzydeł nawet nie da się porównać do tych, które ma Bayern - skwitował.

Robert Lewandowski w meczu ze Słowacją nie strzelił ani jednego gola, nie zdobył asysty, nie oddał celnego strzału, a do tego zanotował 10 strat piłki. Dyspozycja kapitana reprezentacji Polski odbiła się nie tylko w polskich, ale także w zagranicznych mediach, o czym więcej napisał Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

Reprezentacja Polski na następne spotkanie Euro 2020 uda się do Hiszpanii, gdzie na Estadio La Cartuja w Sewilli rozegra drugi mecz fazy grupowej. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 19 czerwca o godzinie 21:00. Relację z meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

