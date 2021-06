Były reprezentant krytykuje Sousę: Powie "sorry, nie wyszło" i będzie żądał odszkodowania

Zawodnicy reprezentacji Polski nie popisali się w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach Europy. Po przegranej 1:2 ze Słowacją, Polaków czekają jeszcze spotkania z Hiszpanią (19 czerwca o godz. 21:00) i Szwecją (23 czerwca o godz. 18:00).

Forma reprezentacji Polski była krytykowana przez wielu byłych kadrowiczów. Teraz dołącza do nich także obecny wiceprezes ds. szkolenia Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Henryk Wawrowski w rozmowie z Interią przypomniał, że już wcześniej ostrzegał przed zatrudnianiem zagranicznego trenera.

- W ogóle nie zatrudniałbym go na stanowisku trenera naszej kadry. Jak były te propozycje, kto może być i padło jego nazwisko, to już wtedy napisałem, że to może być drugi Sa Pinto, były trener Legii. Gestykuluje i nic więcej - stwierdził były reprezentant Polski.

- Wzięcie trenera zagranicznego z całym swoim sztabem, to coś jest nie tak. To przecież inna mentalność, inne rozumienie wszystkiego. Gość sprowadza swoich ludzi, a teraz powie "sorry, nie wyszło" i jeszcze będzie żądał odszkodowania - powiedział.

Henryk Wawrowski w dalszej części rozmowy przyznał, że żałuje, że Zbigniew Boniek nie zdecydował się zatrudnić innego szkoleniowca po tym, jak z kadry zwolniony został Jerzy Brzęczek. Według niego prezes PZPN powinien szukać szkoleniowców "na krajowym podwórku".

- Ja może jestem szowinistą i złośliwcem, ale jak dla mnie, to trenerem naszej kadry powinien być Polak. To on powinien mieć decydujący głos, a nie te pieski, które biegają wokół niego - zwłaszcza menedżerowie i dyrektorzy sportowi, którzy się z reguły nie znają, albo mają układy - stwierdził na zakończenie wywiadu.