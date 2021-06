Kacper Kozłowski może zmienić klub po Euro 2020. Jest chętny! I to jaki

17-letni Kacper Kozłowski jest w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2020. Utalentowany zawodnik Pogoni Szczecin ma szansę zostać najmłodszym debiutantem w historii mistrzostw Europy. Talent Kozłowskiego został już dostrzeżony przez największe kluby w Europie, a ewentualne występy na europejskim czempionacie zwiększą szansę na transfer już w najbliższym oknie transferowym.

Jak informuje holenderska telewizja publiczna NOS, transferem Kozłowskiego zainteresowany jest Feyenoord Rotterdam. Jak podkreślili komentatorzy, działacze klubu widzą miejsce dla 17-latka w swoim zespole, jednak przeszkodą mogą okazać się pieniądze, które będzie trzeba zapłacić za piłkarza Pogoni Szczecin.

Kacper Kozłowski latem odejdzie z Pogoni Szczecin?

Pogoń jednak wcale nie musi chcieć sprzedać Kozłowskiego jeszcze latem tego roku. Klub przygotowuje się do rywalizacji w Lidze Konferencji, a brak 17-latka mógłby być dużym osłabieniem zespołu ze Szczecina. - Gdybyśmy mieli go teraz odesłać do zachodniego klubu i dostać za to jakieś pieniądze, to jego talent mógłby przepaść. On też jest rozsądnym chłopakiem i ma olbrzymie wsparcie w trenerze Runjaicu - mówił jeszcze w maju prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek.

Kacper Kozłowski rozegrał w minionym sezonie 20 spotkań w ekstraklasie. Strzelił w nich jednego gola i trzykrotnie asystował. 17-latek jest jednym z kandydatów do pobicia rekordu Jakuba Modera, który jest najdrożej sprzedanym piłkarzem z ekstraklasy. Brighton zapłaciło za niego 11 milionów euro.,