We wtorek reprezentacja Polski trenowała w Gdańsku. To był pierwszy trening kadry po porażce ze Słowacją. - To była pierwsza konfrontacja pilkarzy z kibicami. Dziennikarze zastanawiali się, czy to nie będzie trudniejsze spotkanie niż to poniedziałkowe w Euro 2020. Były gwizdy i brawa, ale przeważały oklaski - mówi Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Fot. Michal Ryniak / Agencja Gazeta