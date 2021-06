Tak kibice przywitali reprezentację Polski. Piłkarze zaskoczeni [WIDEO]

Około godziny 16.30 na konferencji prasowej pojawił się Grzegorz Krychowiak, jeden z głównych winowajców poniedziałkowej porażki z reprezentacją Słowacji. - Witam serdecznie, jestem tu jako jeden z liderów reprezentacji. Jako lider, który wczoraj popełnił poważny błąd. Błąd, który może pokrzyżować nam plany na Euro. W momencie, w którym byliśmy blisko osiągnięcia celu i zdobycia trzech punktów, popełniłem ten błąd. Wszyscy je popełniamy, ale mój miał olbrzymie konsekwencje. Za mną jedna z najtrudniejszych nocy. Krytykę biorę klatę i pracuję dalej - zaczął konferencję.

Oklaski połączone z gwiazdami

Kilkanaście minut później reprezentacja pojawiła się na murawie stadionu w Gdańsku. Piłkarze dość nieśmiało weszli na boisko, jakby bali się reakcji fanów. Tych na stadionie Lechii Gdańsk było sporo, bo mówiło się nawet około wydanych około dziewięciu tysiącach wejściówek. Większość kibiców przywitała piłkarzy jednak oklaskami, choć dość mocno przebijały się również gwizdy. Jak byśmy mieli określić to procentowo, to byłoby 80 do 20 na korzyść dość ciepłego przyjęcia. Co ciekawe, piłkarze wydawali się być nieco speszeni aż tak dobrym przyjęciem i poza Robertem Lewandowskim niewielu zerkało w kierunku trybun.

Zobacz wideo Tak kibice przywitali reprezentację Polski. Piłkarze zaskoczeni

Piłkarze rozstawili się w kole środkowym, a na murawie pojawił się niespodziewany gość, którym była prezydent Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent przekazała piłkarzom kilka zdań, na co ci odpowiedzieli oklaskami i rozpoczęli rozgrzewkę.

Polska poległa na starcie

Reprezentacja Polski nie może zaliczyć pierwszego meczu Euro 2020 do udanych. Podopieczni Paulo Sousy na stadionie w Sankt Petersburgu przegrali ze Słowacją 1:2 po niezbyt dobrej grze. To sprawiło, że kadra zajmuje ostatnie miejsce w grupie E. Pierwsza jest Słowacja, zaś drugie i trzecie miejsce zajmują Hiszpanie i Szwedzi, którzy podzielili się punktami w meczu pomiędzy sobą. Mecz Polski z Hiszpanią rozpocznie się w sobotę o 21 na stadionie La Cartuja w Sewilli.

