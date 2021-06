Adam Nawałka apeluje po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020

Adam Nawałka objął drużynę narodową w 2013 roku i prowadził ją przez pięć kolejnych lat. W trakcie jego kadencji, Polska dobrze spisała się na Euro 2016, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Drużynę Nawałki zatrzymała po rzutach karnych Portugalia, która ostatecznie zdobyła mistrzostwo Europy.

"Paulo Sousa to dobry trener"

- Rozmawiamy o poważnej sprawie, więc aby dokonywać analizy gry Biało-Czerwonych, musielibyśmy dotknąć wielu tematów i poruszyć wiele aspektów - mówi w rozmowie z WP SportoweFakty Adam Nawałka. - Chciałbym jednak powiedzieć, że Paulo Sousa to dobry trener. Znam go jeszcze z czasów, gdy prowadziłem reprezentację. W futbolu tak czasem jest, że wynik meczu nie jest dla nas korzystny. Cały czas wierzę jednak w kadrę, bo mamy najlepszego piłkarza na świecie i bardzo solidny zespół.

W sobotę reprezentacja Polski zagra kolejny mecz na Euro 2020 z Hiszpanią. Były selekcjoner apeluje, żeby być do końca z naszą reprezentacją. - Zespół znalazł się w trudnej sytuacji i wspomniane wsparcie jest wyjątkowo potrzebne. W futbolu ważnych jest wiele czynników, a jednym z nich jest wiara do samego końca. Wielokrotnie przekonaliśmy się już, że ta wiara może przenosić góry także na boisku. Nie skreślajmy jeszcze tej reprezentacji. Jestem przekonany, że pod względem mentalnym chłopcy będą znakomicie przygotowani na Hiszpanię i wykażą się determinacją. Trzeba wspiąć się na wyżyny, drużyna na pewno to zrobi - powiedział Nawałka.

Reprezentacja Polski nie może zaliczyć pierwszego meczu Euro 2020 do udanych. Podopieczni Paulo Sousy na stadionie w Sankt Petersburgu przegrali ze Słowacją 1:2 po niezbyt dobrej grze. To sprawiło, że kadra zajmuje ostatnie miejsce w grupie E. Pierwsza jest Słowacja, zaś drugie i trzecie miejsce zajmują Hiszpanie i Szwedzi, którzy podzielili się punktami w meczu pomiędzy sobą. Mecz Polski z Hiszpanią rozpocznie się w sobotę o 21 na stadionie La Cartuja w Sewilli.

