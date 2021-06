Jest jeden reprezentant Polski, którego chwalą zagraniczne media. "Imponuje ruchem"

Mimo, że na liście znajdziemy samych młodych zawodników, to już robi ona wrażenie. Dziennikarz umieścił na niej m.in. Julesa Kounde, Jamala Musialę, Alessandro Bastoniego, Alexandra Isaka czy Pedriego.

Wszechstronność atutem Modera

Nie ma co ukrywać, Jakub Moder nie jest jeszcze tak popularnym zawodnikiem jak pozostali, ale brytyjscy dziennikarze coraz częściej chwalą reprezentanta Polski.- Od czasu debiutu w Premier League pod koniec lutego, wysoki pomocnik imponuje ruchem bez piłki i motywacją do zdobywania bramek - takie zdanie możemy przeczytać w skarbie kibica na stronie "The Guardian".

Jak McAleer tłumaczy obecność Modera w swoim rankingu? - Brighton zapewnił sobie usługi Jakuba Modera w październiku ubiegłego roku i natychmiast go wypożyczył z powrotem do Lecha Poznań, aby mógł regularnie grać. Jednak odpadnięcie zespołu z Ligi Europy sprawiło, że Mewy skorzystały z możliwości ściągnięcia do siebie młodego zawodnika już na przełomie roku. Mimo to, że zbierał doświadczenie w pierwszej drużynie Lecha, Brigthon czerpało wiele benefitów z jego dostępności. Moder jest wszechstronnym piłkarzem - w drugiej połowie sezonu grał na lewej obronie, lewym wahadle i w środku pomocy. Jest to jego dodatkowym atutem.

Jakub Moder pierwszy mecz reprezentacji Polski na Euro 2020 rozpoczął na ławce rezerwowych. Wydawało się jednak, że był dość blisko pierwszego składu, po tym jak zagrał 90 minut w meczu przeciwko Islandii. Paulo Sousa jednak postawił na innych piłkarzy w pomocy, a Moder zameldował się na murawie w Sankt Petersburgu dopiero pięć minut przed końcem spotkania. Wydawało się jednak, że zawodnik Brighton szybciej wejdzie na boisko i zmieni Grzegorza Krychowiaka, który grał niepewnie i cały czas był blisko drugiej żółtej kartki. Tak się nie stało i 22-latek zadebiutował na wielkiej imprezie już wtedy, gdy kadra grała w dziesiątkę.

