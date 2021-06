Liderzy kadry po klęsce schowali głowy w piasek. "Nie, nikt mnie nie wypchnął"

Korespondencja z Sankt Petersburga

- Nie możemy w taki sposób przegrywać meczów - mówił Paulo Sousa na pomeczowej konferencji, która była inna niż pozostałe. Od Portugalczyka nie bił już ten entuzjazm, który bił na wszystkich poprzednich konferencjach. Ale trudno się dziwić, bo Polska w poniedziałek na stadionie w Petersburgu rozpoczęła Euro od porażki 1:2 ze Słowacją. Jeśli coś bardziej dziwiło, to właśnie ta wcześniejsza wiara Sousy w możliwości naszych piłkarzy. Niepoparta niczym konkretnym, bo przecież za jego kadencji wygraliśmy tylko jeden mecz. Jeden z sześciu - w marcu, 3:0 z Andorą.

Dziwło też jeszcze coś innego, bo w strefie wywiadów po meczu ze Słowacją pojawiło się tylko dwóch piłkarzy. Kiedy trzy lata temu Polska przegrywała 1:2 na inaugurację mundialu z Senegalem, odpowiedzialność brali wszyscy, na czele z liderami. Teraz tych liderów w strefie wywiadów zabrakło. Być może dlatego, że i czasy są inne. Już nie ma bezpośrednich spotkań z dziennikarzami, tłoku w okolicach szatni. Jest za to komputer i aplikacja Teams. To właśnie tak na Euro odbywają się pomeczowe rozmowy i wszystkie konferencje.

"To jeszcze nie koniec turnieju"

- Pierwsze minuty tego spotkania były dobre w naszym wykonaniu. Słowacy zostali zepchnięci do defensywy i próbowali szybkich kontr. Po jednej z takich akcji i potrójnym rykoszecie straciliśmy gola w nieszczęśliwych okolicznościach. Taki był ich plan na to spotkanie, zrealizowali go, a potem ustawili się z tylu i czekali. Niełatwo jest rozbijać tak skoncentrowaną obronę. Na szczęście zaraz po przerwie udało się wyrównać i pomyśleliśmy sobie wtedy, że ich mamy, że wygramy. Niestety, po stracie Grześka [Krychowiak w 69. minucie zobaczył drugą żółtą kartkę] trudno było nam grać, staraliśmy się odrobić straty. Nie udało się, ale przed nami mecz z Hiszpanią i to jeszcze nie koniec turnieju - zapewniał Tymoteusz Puchacz, a więc piłkarz, który dopiero zaczyna swoją przygodę z reprezentacją Polski - w środę zagrał w niej dopiero trzeci mecz, i to wchodząc ławki.

Po nim przed kamerą stanął już zdecydowanie bardziej doświadczony (64 występy), ale od dłuższego czasu niebędący już kluczowym graczem reprezentacji Maciej Rybus. - Zaraz po meczu porozmawiałem z Kamilem Glikiem i pierwsze, co mu powiedziałem to, że demony wróciły. Czuliśmy się tak samo, jak trzy lata temu na mundialu w Rosji, kiedy na inaugurację przegraliśmy z Senegalem i potem wszystko się posypało - przyznał Rybus.

"Nie, nikt mnie nie wypchnął"

- Czujemy się bardzo zawiedzeni, że popełniliśmy tak proste błędy. I to w takim meczu. Mieliśmy sporo okazji, ale ich nie wykorzystaliśmy i znaleźliśmy się teraz pod ścianą. Poprzeczka wisi już znacznie wyżej, bo Hiszpanów i Szwedów uważam za lepsze zespoły od Słowacji. Musimy się wszyscy zjednoczyć jako zespół i w sobotę w Sewilli pokazać to, o czym mówiliśmy przez całe zgrupowanie - dodawał Rybus, który w meczu ze Słowacją zszedł z boiska w 74. minucie, został zmieniony właśnie przez Puchacza.

- Wchodząc na boisko przy stanie 1:2, starałem się kreować jak najwięcej sytuacji z przodu, ale nie mogłem oczywiście zaniedbywać obowiązków z tyłu. Fizycznie i kondycyjnie czułem się bardzo dobrze, nie ma co patrzeć, kto ile kilometrów przebiegł, bo w meczu bardziej chodzi o liczbę sprintów i szybki bieg - tłumaczył Puchacz, a kiedy dostał pytanie o to, czy bardziej doświadczeni piłkarze wypchnęli go do dziennikarzy, by tłumaczył się z porażki, odparł: - Nie, nikt mnie nie wypchnął. Rzecznik poprosił mnie, żebym wypowiedział się w imieniu drużyny, więc jestem.

I to był w zasadzie koniec. Nie licząc telewizji, gdzie do wywiadu stanął m.in. Robert Lewandowski, ale to była rozmowa na wyłączność. Inni dziennikarze nie mieli możliwości zapytać kapitana reprezentacji Polski o przyczyny porażki.