Brytyjski ekspert wyjaśnił, na czym polegał błąd Szczęsnego

Reprezentacja Polski w kompromitujący sposób przegrała pierwszy mecz Euro 2020 ze Słowacją (1:2). Rywale, mimo optycznej przewagi Polaków na początku pierwszej połowy, strzelili bramkę w 18. minucie spotkania. Robert Mak ośmieszył Bartosza Bereszyńskiego i popędził w pole karne, gdzie pokonał Wojciecha Szczęsnego strzałem w krótki róg. Piłka odbiła się od słupka, potem pechowo od Szczęsnego i wpadła do siatki. Gol został zapisany jako samobójcze trafienie polskiego bramkarza.

Od razu po meczu w mediach rozgorzała dyskusja, czy Wojciech Szczęsny popełnił błąd w tej sytuacji i czy mógł zrobić więcej. - Szczęsny musi zachowywać się lepiej w takiej sytuacji, nie ma prawa wpuścić takiego strzału po krótkim rogu. Na to zawsze uczulają trenerzy - wskazał były zawodnik kadry Holandii, Nigel de Jong, który analizował tę bramkę dla brytyjskiej telewizji ITV. Niektórzy wskazywali jednak, że Szczęsnego mógł zmylić rykoszet, a fakt, że piłka odbiła się od słupka i jego pleców to już zwyczajny pech.

Inny punkt widzenia przedstawił na Twitterze John Harrison, analityk bramkarski. W jego ocenie bramkarz Juventusu powinien zachować się lepiej.

- Nie chodzi tutaj o to, że "bramkarz nigdy nie może puścić strzału na krótki słupek". Chodzi o zły dobór techniki. Złą decyzją była próba "zanurkowania" i próba obrony strzału rękoma. Nie tylko nie było szans na to, aby zdążyć do piłki, ale była ona w dobrym położeniu, aby odbić ją nogą. Podjęcie decyzji jest kluczowe dla bramkarza. Rykoszet oczywiście nie pomógł Szczęsnemu, ale to nie usprawiedliwia złego wyboru techniki. W zasadzie jego decyzja wygląda jeszcze gorzej, zważywszy na to, że początkowo piłka leciała jeszcze bliżej jego prawej stopy – napisał na Twitterze Harrison, zamieszczając też zrzuty ekranu z meczu.

Analityk odniósł się też do słów Niguela de Jonga, krytykując Holendra za krótkowzroczne spojrzenie na sytuację. – De Jong właśnie powiedział, że zasadą dla wszystkich bramkarzy jest to, że nie mogą puścić piłki przy bliższym słupku i Szczęsny będzie zawiedziony. To jest kiepskie uproszczenie. Puszczenie gola przy bliższym słupku często nie jest winą bramkarzy. Szczęsny pewnie będzie zawiedziony, bo jak na bramkarza o jego klasie popełnił błąd, ale nie dlatego, że wpadło przy bliższym słupku. To jest błąd, bo nie wybrał optymalnej techniki obrony, kiedy próbował zatrzymać strzał – napisał Harrison.

Fatum Szczęsnego

Wojciech Szczęsny po raz kolejny fatalnie zaczyna wielki turniej. W meczu otwarcia Euro 2012 spowodował rzut karny i jednocześnie dostał czerwoną kartkę. Cztery lata później w pierwszym meczu Polaków na mistrzostwach Europy w meczu z Irlandią Północną doznał kontuzji, która wykluczyła go z udziału w kolejnych spotkaniach. A w pierwszym spotkaniu na mundialu z Senegalem źle wyszedł z bramki, co kosztowało Polaków utratę drugiego gola. A teraz, według słów Harrisona, popełnił błąd przy golu dla Słowaków. Jakby tego było mało, to Szczęsny został też pierwszym w historii bramkarzem na mistrzostwach Europy, któremu zapisano gola samobójczego.

Polska ostatecznie przegrała ze Słowacją 1:2. 19 czerwca Polacy zagrają w Sewilli Hiszpanią, a 23 czerwca zmierzą się ze Szwecją w Sankt Petersburgu.

