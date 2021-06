"Może coś urwiemy" - kibice krytykują kadrę, ale jeszcze wierzą

Piłkarze Paulo Sousy musieli gonić wynik już od 18. minuty, kiedy to po pechowej interwencji piłkę do własnej siatki wbił Wojciech Szczęsny. Do wyrównania doszło tuż po zmianie stron - wówczas po asyście Macieja Rybusa, na listę strzelców wpisał się Karol Linetty. Ostatni cios zadali jednak Słowacy - w 69. minucie gola na wagę zwycięstwa strzelił Milan Skriniar.

REKLAMA

Niemcy wskazują dwóch winnych porażki Polaków. "Bezproduktywny"

Polscy kibice oceniają postawę Polaków w meczu ze Słowacją

W rozmowie z redaktorem WP, polscy kibice ocenili, jakie były główne przyczyny porażki ze Słowacją. - Nie było za bardzo pomysłu na grę, było dużo niecelnych dośrodkowań i mało kombinacyjnej gry - mówił jeden z fanów. - Czerwona kartka Krychowiaka zaważyła na tym, że nie zdobyliśmy kolejnych bramek. Ciężko nam się grało w osłabieniu - dodał kolejny.

Dla niektórych taki wynik nie stanowił dużego zaskoczenia. - Nie ukrywam, że wrażenia takie same jak zawsze. Liczyłem, że uda się wygrać, szczególnie po naszej bramce. Szkoda czerwonej kartki i tego, że udało się rywalom strzelić drugiego gola - stwierdził kibic.

Zobacz wideo "Kibiców nie interesuje, że chłopaki siedzą na zgrupowaniu i mają fajną atmosferę"

Fani wierzą w niespodziankę w meczu z Hiszpanią

Inni kibice twierdzili, że rywal skutecznie zadbał o wyłączenie z gry kapitana polskiej kadry. - Wydaje mi się, że Linetty coś zrobił. Lewandowski był bardzo dobrze kryty. Taktyka przeciwników polegała na tym, żeby kryć Roberta, który jest naszym najlepszym zawodnikiem i udało im się to, bo nie miał zbyt wiele akcji - powiedział jeden z kibiców.

"Drużyna Sousy zdradzona przez przywódcę" - Włosi komentują porażkę Polaków

W kolejnych grupowym meczu Polacy zagrają z Hiszpanią. Okazuje się, że kibice wierzą w zdobycz punktową. - Myślę, że z Hiszpanią możemy urwać nawet remis, bo już nie raz w tych mistrzostwach słabe reprezentacje wywalczały z lepszymi dobre wyniki. Trzeba wierzyć nawet w remis. Kadra Hiszpanii jest osłabiona, więc może coś urwiemy - uznał jeden z fanów.