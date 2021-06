Zagraniczne media oceniły Polaków. Doceniły trzech piłkarzy. "Lewandowski głodował"

Polscy piłkarze przegrali 1:2 (0:1) ze Słowacją w pierwszym meczu fazy grupowej na Euro 2020. Jedynego gola dla drużyny Paulo Sousy strzelił w 46. minucie Karol Linetty, a dla rywali bramki padały w 18. minucie za sprawą samobójczego rykoszetu Wojciecha Szczęsnego i w 69. minucie po strzale Milana Skriniara.

Wyróżnienia dla Linettego i Rybusa. Najsłabszy Krychowiak - tak zagraniczne media oceniają Polaków

Zagraniczne media w swoich ocenach Polaków nie mają wiele litości. Najwyższą notą przyznaną polskiemu piłkarzowi przez dziennik "La Gazzetta dello Sport" to "6,5" - dla Karola Linettego i Mateusza Klicha. Najgorzej oceniony został Grzegorz Krychowiak - pomocnik, który przedwcześnie opuścił boisko po czerwonej kartce, dostał jedynie "4". Tylko "5" przypadło zarówno Robertowi Lewandowskiemu, jak i selekcjonerowi Paulo Sousie.

Niemcy wskazują dwóch winnych porażki Polaków. "Bezproduktywny"

Holenderski portal vi.nl docenił za to Macieja Rybusa, który w ich ocenach dostał aż "7". Ponownie najgorszą notę - "4" - miał Grzegorz Krychowiak, ale "4,5" przyznano jeszcze Kamilowi Jóźwiakowi. Za to portal 90min.com przyznał kilka "6" - dla Linettego, Kamila Glika, Jana Bednarka, Mateusza Klicha, Macieja Rybusa, czy dwóch zmienników - Przemysława Frankowskiego i Tymoteusza Puchacza.

"Lewandowski głodował". Czytelnicy w Wielkiej Brytanii docenili Klicha

"Głodował ze względu na brak odpowiedniej obsługi od kolegów. To sprawiło, że jego słaby dorobek na wielkich turniejach się nie powiększył" - tłumaczy ocenę "5" dla Roberta Lewandowskiego 90min.com. "5,71" - to za to wyliczenie oceny napastnika po głosowaniu czytelników portalu telewizji BBC.

"Polski Beckham" kpi po meczu Polski ze Słowacją. "Zniszczylibyśmy ich"

Największy w tym głosowaniu był Mateusz Klich. Piłkarz Leeds United uzyskał notę aż "6,94". Przed Lewandowskim pojawił się jeszcze Karol Linetty (5,77), a za nim Piotr Zieliński i Kamil Jóźwiak. Z piłkarzy wyjściowej jedenastki najsłabsze noty mieli Wojciech Szczęsny, którego oceniono na "4,32", a także Grzegorz Krychowiak - "4,61". Za Szczęsnym był jeszcze tylko Karol Świderski (4,30), który wszedł jednak dopiero w 85. minucie.

Kolejny mecz reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy przypada na sobotę, 19 czerwca, kiedy o godzinie 21:00 zmierzą się z Hiszpanią. Relacja na żywo na Sport.pl i Sport.pl LIVE.

"Drużyna Sousy zdradzona przez przywódcę" - Włosi komentują porażkę Polaków

