Niemcy wskazują dwóch winnych porażki Polaków. "Bezproduktywny"

Piłkarze Paulo Sousy musieli gonić wynik już od 18. minuty, kiedy to po pechowej interwencji, piłkę do własnej siatki wbił Wojciech Szczęsny. Do wyrównania doszło tuż po zmianie stron - wówczas po asyście Macieja Rybusa na listę strzelców wpisał się Karol Linetty. Ostatni cios zadali jednak Słowacy - w 69. minucie gola na wagę zwycięstwa strzelił Milan Skriniar.

Paulo Sousa przewracał oczami. "Nie możemy"

Niemcy komentują mecz Polska - Słowacja. "Drużyna stworzona wokół gwiazdora"

Niemieckie media nie pozostawiły suchej nitki na postawie Polaków. "Drużyna stworzona wokół gwiazdora Roberta Lewandowskiego przegrała ze Słowacją 1-2. Czerwona kartka dla Grzegorza Krychowiaka była momentem przełomowym i pozwoliła Słowakom zrobić różnice" - napisał "Sport 1".

Sporo uwagi poświęcono zwłaszcza dwóm zawodnikom - Robertowi Lewandowskiemu i Wojciechowi Szczęsnemu, na których barki zrzucono największą winę za porażkę. "Lewandowski wciąż wypada blado, natomiast Szczęsny przeszedł do historii Euro" - napisali dziennikarze, odwołując się do tego, że stał się on pierwszym w historii mistrzostw kontynentu bramkarzem z samobójczym trafieniem.

Robert Lewandowski negatywnie oceniany przez niemieckie media

Kapitanowi reprezentacji Polski dostało się również od dziennikarzy "Bilda". "Bezproduktywny początek światowej klasy piłkarza Bayernu" - skomentowali dziennikarze, którzy stwierdzili, że przyczynami porażki ze Słowacją były słaba pierwsza połowa i czerwona kartka Grzegorza Krychowiaka.

Ależ to byłby wyczyn! Drugi mecz Polaków na Euro 2020 może być tym ostatnim

"Kicker" podczas analizy spotkania również wyszczególnił nazwisko Lewandowskiego. "Lewandowski i spółka przegrywają z grającą w przewadze Słowacją" - napisał dziennik, który podkreślił, że "Lewy" mógł dać więcej reprezentacji, a przełomowymi momentami były samobójcza bramka Szczęsnego i czerwona kartka Krychowiaka.

