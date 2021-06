Hiszpanie obawiają się zmotywowanego Lewandowskiego. Sami mają problem z Moratą

Hiszpania zremisowała bezbramkowo w pierwszym meczu Euro 2020 ze Szwecją w Sewilli. "Stać nas na medal - powtarzał Luis Enrique. I gdybyśmy mieli oceniać La Roję na podstawie jakości futbolu prezentowanego długimi fragmentami meczu, pewnie trzeba byłoby się z selekcjonerem zgodzić. Ale jeśli oceniamy ją po wyniku, powodów do entuzjazmu nie ma, są powody do zastanowienia i szukania odpowiedzi. Hiszpanie zainaugurowali Euro od bezbramkowego remisu ze Szwecją i z Polską będą potrzebowali zwycięstwa" - pisał w swojej korespondencji ze spotkania dziennikarz Sport.pl, Jakub Kręcidło.

REKLAMA

Zobacz wideo Świat śmieje się z naszej obrony. "Polscy piłkarze nie dorośli do wielkich turniejów"

Problemy Hiszpanów w ataku. Luis Enrique zmieni napastnika?

Co ciekawe, pomimo porażki Polaków 1:2 ze Słowacją hiszpańskie media wcale nie są przekonane o zwycięstwie w sobotnim meczu z drużyną Paulo Sousy. To przez dyspozycję hiszpańskiej ofensywy, a przede wszystkim napastnika - Alvaro Morata przez długi czas nie potrafił zdobyć bramki przeciwko Szwecji. Został pierwszym zawodnikiem, którego Luis Enrique zdjął z boiska w 66. minucie.

W brytyjskiej TV nie mieli litości dla Szczęsnego. "Nie ma prawa"

Decyzją trenera nie było jednak wprowadzenie kolejnej "dziewiątki". Gerard Moreno, który mógłby odgrywać taką rolę, pozostał na ławce rezerwowej, a Hiszpanie przeszli do ustawienia bez typowego napastnika. Teraz dyskutuje się nad tym, czy wobec słabej skuteczności w pierwszym meczu drugą szansę przeciwko Polsce dostanie Morata. Według dziennikarzy "AS" inną opcją wydaje się być rozpoczęcie spotkania z Moreno w ataku. Po tym, jak manewr taktyczny bez napastnika z drugiej polowy ze Szwecją się nie powiódł, raczej nie przewiduje się, że Enrique go powtórzy. A na pewno nie w wyjściowym składzie.

Eksperci podzieleni w sprawie Krychowiaka. A kibice? "Wciąż zachodzę w głowę"

Hiszpańskie media obawiają się Lewandowskiego i Polski. Spora presja poprawi skuteczność?

Hiszpańscy dziennikarze wskazują też, że Polska pomimo słabej dyspozycji przeciwko Słowakom może być trudnym przeciwnikiem dla nieskutecznej drużyny Luisa Enrique. Wyjaśniają to przede wszystkim sporą presją, jaka spadnie na polski zespół. To zmusi ich do gry na Roberta Lewandowskiego i strzelania goli przez napastnika Bayernu. W innym przypadku sytuacja Polaków na mistrzostwach Europy ze słabej stanie się beznadziejną.

Media podkreślają klasę Lewandowskiego i obawiają się, że może być skuteczniejszy od Moraty, czy Moreno. Podkreślają też, że presję na obu zawodnikach wywiera także Iago Aspas, który jest kolejnym zawodnikiem, którego w ich miejscu może sprawdzić Enrique. Początek spotkania Polski z Hiszpanią na stadionie La Cartuja w Sewilli w sobotę, 19 czerwca o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Paulo Sousa zniszczył ostatni atut kadry Brzęczka. "Ta drużyna już nie istnieje"

Mural na żywo Sport.pl zagrzewa polskich piłkarzy

Emocje start! Chcesz podzielić się swoimi piłkarskimi emocjami? Nic prostszego. Specjalnie na Euro przygotowaliśmy Mural na żywo! Pokaż nam, jak kibicujesz polskiej reprezentacji, a my spośród przesłanych haseł wybierzemy najlepsze i umieścimy je na żywym muralu. Mural jest do obejrzenia w Warszawie pod adresem Waryńskiego 3, a swoje zgłoszenia możesz przesyłać pod linkiem muralnazywo.pl.