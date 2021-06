Eksperci podzieleni w sprawie Krychowiaka. A kibice? "Wciąż zachodzę w głowę"

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu przegrała swój pierwszym mecz na Euro 2020. "Biało-Czerwoni" ulegli reprezentacji Słowacji 1:2. Podopieczni Paulo Sousy wyglądali nieźle tylko na początku obu połów. W 18. minucie Robert Mak ośmieszył Bartosza Bereszyńskiego i Kamila Jóźwiaka, wpadł w pole karne i oddał strzał, po którym piłka odbiła się od słupka, a następnie od pleców Wojciecha Szczęsnego i wpadła do siatki. Polacy nie mogli znaleźć sposobu na sforsowanie defensywy Słowaków i na przerwę schodzili bez celnego strzału na bramkę.

Zobacz wideo Jaki potencjał ma reprezentacja Polski? Gdzie zajdziemy podczas turnieju? Kto wygra Euro 2020? Na to pytanie odpowiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek

Druga część spotkania zaczęła się najlepiej, jak tylko mogła. Po składnej akcji bramkę dającą wyrównanie strzelił Karol Linetty. Od tego momentu Polacy naciskali, a Słowacy gubili się i wyglądało na to, że to "Biało-Czerwoni" są bliżej zdobycia drugiej bramki. Niestety, wszystko posypało się w 62. minucie, kiedy drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, otrzymał Grzegorz Krychowiak i Polska musiała sobie radzić w osłabieniu.

Asystent Leo Beenhakkera w kadrze analizuje mecz ze Słowacją: To elementarz!

W Polsce większość obserwatorów uznała, że czerwona kartka to słuszna decyzja sędziego. Dziennikarz sport.tvp.pl Marcin Borzęcki napisał, że piłkarz zasługuje na notę jeden w skali od 1 do... 100. "O co się ten Krychowiak kłóci? Zapracował na czerwoną kartkę. Jego własna głupota." - podsumował natomiast dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak. "Obie żółte zbędne, szkoda. Wjazd korkami na stopę, więc trudno mieć pretensje do sędziego" – stwierdził dziennikarz TVP Sport, Michał Borkowski.

Druga żółta kartka dla Krychowiaka zbyt surowa? Takie głosy pojawiają się na Wyspach

Trochę inaczej całą sytuację widzi się za granicą. Na antenie brytyjskiej telewizji ITV były sędzia, Peter Walton, stwierdził, że druga żółta kartka dla Krychowiaka była słuszna. Za to innego zdania byli eksperci – legenda Rangersów i były reprezentant Szkocji Ally McCoist, były reprezentant Holandii Nigel De Jong oraz była reprezentantka Anglii Eniola Aluko. Wszyscy uznali, że druga żółta kartka była zbyt surową karą dla Krychowiaka.

Także niektórzy kibice na Wyspach uważają, że arbiter przesadził wyrzucając Krychowiaka z boiska. – Pierwsze ostrzeżenie dla Krychowiaka było "miękkie", ale adekwatne. Druga żółta kartka wydaje mi się surowa. To nie był rozmyślny atak i nie wyglądało mi to na niekontrolowane lub niebezpieczne wejście. Tak, faul, ale wciąż zachodzę w głowę, czy było to warte wykluczenia – napisał czytelnik Matthew Richman, cytowany przez "Guardiana".

- Nie zmienia to mojej oceny, ale Polacy w barze zdają się z tym zgadzać – dodał czytelnik. – Z pewnością – skomentowała to osoba prowadząca relację na żywo z tego spotkania.

Paulo Sousa przewracał oczami. "Nie możemy"

Sędzia pozostał nieugięty i Krychowiak musiał opuścić boisko. Siedem minut później po rzucie rożnym drugą bramkę dla Słowaków zdobył Milan Skriniar. Tej straty Polakom nie udało się już odrobić i reprezentacja po raz kolejny przegrała mecz otwarcia na wielkiej imprezie. Teoretyczne szanse na awans jeszcze są, ale poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko. 19 czerwca w Sevilli Polacy zagrają z Hiszpanią, a 23 czerwca w Sankt Petersburgu rywalem polskiej kadry będzie Szwecja.

