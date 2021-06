Asystent Leo Beenhakkera w kadrze analizuje mecz ze Słowacją i wytyka błędy: To elementarz!

- Zagraliśmy w piłkę przez 15 minut na początku meczu i przez 15 minut po starcie drugiej połowy. Trudno się dziwić, że tyle nie wystarczyło - ocenia Bogusław Kaczmarek, który z reprezentacją Polski pracował kilkanaście lat temu jako asystent Leo Beenhakkera.

- Wielka smuta. Klapa na całej linii. Aż trudno mówić. Po porażce z Senegalem na MŚ powiedziałem wam, że to najgorszy mecz mundialu od 50 lat, a teraz muszę powiedzieć, że zobaczyliśmy drugi najmniej udany mecz reprezentacji Polski od bardzo dawna. Inny teatr, trochę inne lalki, ale dramat taki sam - mówi doświadczony trener.

"Oni nie zaatakowali piłki, oni tylko symulowali atak"

Dlaczego było aż tak źle? - Wielu naszych chłopaków nie było na boisku. Krychowiak powinien grać wyżej. Pozycja numer 6 jemu bardzo mocno ciąży. Mówiłem to, odkąd Sousa wymyślił tę rolę dla Grzegorza - analizuje Kaczmarek. Krychowiak po dwóch żółtych kartkach osłabił drużynę w 62. minucie.

- To tylko jeden z wielu problemów. Dostaliśmy kolejną bramkę za kadencji Sousy po stałym fragmencie gry. Zupełnie nie umiemy bronić. Nie da się wytłumaczyć, co zrobiła trójka naszych zawodników symulujących atak na piłkę przy strzale Skriniara - mówi Kaczmarek.

- Oni nie zaatakowali piłki, oni tylko symulowali atak, a w decydującym momencie odwrócili się tyłem do piłki. Pierwsza, podstawowa zasada, gdy się uczysz piłki, jest taka, że nie możesz się od niej odwracać. Obrońca musi taki strzał zablokować ciałem, a nie się bać. Ręce do tyłu i przyjmujesz strzał. To elementarz - denerwuje się Kaczmarek.

"Czy ktoś widział jakąś akcję tych piłkarzy?"

Szkoleniowiec gryzie się w język, gdy pytamy o następny mecz. W drugiej kolejce 19 czerwca zagramy w Sewilli z Hiszpanią.

- Mówi się, że koniec jednego meczu jest początkiem następnego. Trzeba szukać rehabilitacji. Ale znaleźć będzie trudno, grając z Hiszpanią. W zawodzie trenera i piłkarza jak ktoś się boi, to nie powinien wychodzić na boisko - mówi Kaczmarek.

- Niestety, zostały stracone mecze, które drużyna rozegrała przed Euro. Sousa zupełnie nie przygotował gry tych piłkarzy, od których najwięcej powinno zależeć. Nie było żadnej współpracy między Zielińskim, Krychowiakiem i Lewandowskim. Czy ktoś widział jakąś wspólną akcję tych piłkarzy? Bo ja bardzo chciałem zobaczyć, ale nie widziałem - dodaje trener.

"Ondrej Duda dał Zielińskiemu pokaz gry"

Jeszcze kilka słów Kaczmarek poświęca Zielińskiemu. - Bo to jest wielki talent i ciągle czekamy na jego dobre granie w kadrze. Szczerze myślałem, że to będzie mecz Zielińskiego. A on znów był kimś bezbarwnym, a nie kimś, kogo znamy z Napoli. Ondrej Duda dał Zielińskiemu pokaz gry. Uwalniał się spod krycia, przyjmował piłkę na dalszą nogę, brał na siebie dwóch-trzech Polaków, był świetny na małej przestrzeni - wylicza Kaczmarek.

- Duda był na pewno najlepszy na boisku. Wielka kultura gry, swoboda, technika użytkowa, zaangażowanie, walka. Duda miał wszystko, co nam się marzy, żeby miał Zieliński. Można gorzko zażartować, że Paulo Sousa powinien zadzwonić do Gennearo Gattuso i zapytać, co zrobić, żeby Piotr zagrał w reprezentacji tak, jak gra w Napoli - podsumowuje ekspert.

