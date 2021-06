Były trener słowackiej kadry i polskich klubów ocenia polską kadrę. "To, co powiem, zabrzmi źle"

Słowacja to pierwszy grupowy rywal Polaków na tegorocznych mistrzostwach Europy. Teoretycznie ma być najsłabszym z przeciwników kadry Paulo Sousy, bo nawet w kraju nie podchodzi się do występu na Euro z wielkim entuzjazmem.

- Nie pojechaliśmy na poprzednie mistrzostwa z wielkimi oczekiwaniami. Teraz są chyba jeszcze niższe - ocenił dla portalu aktuality.sk Jan Kocian, były trener kadry Słowacji, a także Ruchu Chorzów, Podbeskidzia Bielsko-Biała, czy Pogoni Szczecin. - Ani gra, ani wyniki w ostatnich meczach nie sprawiły, że środowisko słowackiej piłki jest zadowolone. Awansowaliśmy na mistrzostwa dzięki wyjątkowemu systemowi kwalifikacji. Węgrom wystarczyło do tego czwarte miejsce w naszej grupie. Jednak na Euro powinni zagrać najlepiej, jak mogą. Nie chcę być tym, który nie doceni rozwoju Słowaków, ale prawie połowa państw członkowskich UEFA dostała się na ten turniej. Brak awansu był większą sztuką niż awans. Gdy patrzymy na przeciwników, możemy być tylko niespodzianką. Słowacy czują ciężar pierwszego meczu, to może splątać im nogi - stwierdził Kocian.

Jak ocenia kadrę Paulo Sousy? - Polacy są bardziej pewni siebie, to coś, czego nam brakuje. Dopóki się nie dostosujemy, będą na nas napierać z podniesionymi głowami. To teoretycznie nasz najsłabszy przeciwnik i taki, który najbardziej nam pasuje, ale nie są w optymalnej formie. Słowację postrzegają jako najsłabszych rywali, trzy punkty w tym meczu są dla nich obowiązkiem. Po zatrudnieniu Paulo Sousy w styczniu trochę nie wiedzą, czego się teraz spodziewać. Przyszedł po słabych meczach Ligi Narodów, ale wcale nie poprawił stylu gry. Jego zatrudnienie to ogromne ryzyko Zbigniewa Bońka. Sousa ma nowe pomysły, sprawdzał młodych zawodników i zmiany w ustawieniu, ale niezbyt skutecznie - wskazał Kocian.

Kocian dodaje, że według niego skład Polaków jest na dobrym poziomie. - Tworzą go zawodnicy z czołowych lig, poziom jest wyrównany, ale wielką niewiadomą jest to, jak ułoży zespół i który system wybierze. Na razie skłaniał się głównie do trójki obrońców, a musi w to jeszcze wkomponować brak dwóch napastników: Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka. Jestem ciekawy, jak zmieni to jego filozofię gry. To, co powiem, zabrzmi źle: dla Słowacji to, że ich nie ma to dobra sytuacja. Musimy skupić swoją uwagę tylko na Lewandowskim - tłumaczył.

- Słowaccy obrońcy na pewno dostali pełną analizę tego, jak gra Lewandowski. Wiedzą, kiedy wchodzi w pole karne, kiedy schodzi nieco do tyłu. Pewnie ćwiczyli to także na treningach. Nawet jeśli tam wszystko jest inne niż podczas meczu, a Lewandowski to nieprzewidywalny napastnik - dodał Kocian.

Początek meczu Polska - Słowacja w Sankt Petersburgu o godzinie 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

