Paulo Sousa przekazał ważne informacje ws. kadry. "Jeden lub dwóch piłkarzy"

Pierwsze pytanie, jakie dziennikarze zadali trenerowi Polski, dotyczyło zdrowia zawodników. Dopiero wczoraj w treningu udział wzięli wszyscy zawodnicy powołani na mistrzostwa Europy. - Wszyscy piłkarze czują się dobrze i są gotowi do występu - przekonywał Paulo Sousa podczas ostatniego briefingu przed meczem ze Słowacją.

REKLAMA

Paulo Sousa: Dzięki jakości piłkarzy, których mamy, powinniśmy się cieszyć z trzech punktów

Sousa został też zapytany o jedenastkę, która zostanie wybrana na pierwszy mecz Polski na Euro 2020. Portugalczyk przyznał, że ma jeszcze pewne wątpliwości co do finalnego składu.

- Normalnie informuje zespół na ostatnim spotkaniu przed wyruszeniem na stadion. To dla mnie normalny proces. Jesteśmy skupieni na ostatnich detalach, a później informujemy o pierwszej jedenastce. Mam pewne wątpliwości co do składu, ale nie są one duże. Jeden lub dwóch zawodników. Reszta jest klarowna. - stwierdził.

- Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek to napastnicy, którzy mogliby grać obok Roberta Lewandowskiego. Jak wszyscy są zdrowi to mamy jeden z lepszych ataków (...) Ale ich urazy to szansa dla innych - Jakuba Świerczoka i Karola Świderskiego - mówił trener. Sousa dodał, że jutro to będzie jeden z najważniejszych dni w jego karierze trenerskiej. - Dziękuję Bogu, że futbol dał dużo mi, mojej rodzinie, najbliższym. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w Euro 2020 - podsumował.

Były reprezentant o konflikcie Brzęczek - Lewandowski. "Nie powinien go powoływać"

Trener dodał, że ostatnie treningi reprezentacji skupiały się na taktyce i "tym, co może się wydarzyć". - Jeśli będziemy odpowiednio skoncentrowani, agresywni bez piłki i z piłką, dzięki jakości piłkarzy, których mamy, powinniśmy się cieszyć z trzech punktów - zaznaczył szkoleniowiec.

- To, że nie trenowaliśmy w Petersburgu nie będzie miało żadnego znaczenia. Trening w Gdańsku pozwolił nam dobrze się przygotować do jutrzejszego spotkania - mówił z kolei Grzegorz Krychowiak. Zawodnik przekonywał, że zespół zrobił progres a zgrupowania w marcu i czerwcu były dobrze przepracowane. Dodał też, że na podsumowania przyjdzie czas po Euro 2020.

Mecz Polska-Słowacja już w poniedziałek

W sprawie jutrzejszego meczu głos zabrał także trener Słowacji. - Mecz z Polską jest dla nas bardzo ważny. Ale nawet nie liczcie, że wam powiem teraz, jaka będzie wyjściowa jedenastka. Zresztą moi piłkarze też jeszcze jej nie znają. Poznają ją dopiero w dniu meczu - przyznał Stefan Tarković. - To zespół, który jest 15 miejsc nad nami w rankingu FIFA. Ma zawodników w najlepszych klubach Europy. Wiem, że na turnieju nie zagrają Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek, ale w czerwcu inni napastnicy w meczach Polski strzelali gole. Mają mocny atak, ale my też jesteśmy gotowi na to, co nas czeka - dodał selekcjoner Słowaków.

Selekcjoner Słowaków komplementuje reprezentację Polski. "Nawet na to nie liczcie"

Mecz Polska - Słowacja zaplanowany jest na poniedziałek 14 czerwca na godzinę 18:00. Transmisje ze spotkania można obejrzeć na TVP 1, TVP Sport czy sport.tv.pl. Relacja na żywo prowadzona będzie także na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.