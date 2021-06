"Co wziąłbyś od Roberta Lewandowskiego?". Rybus mistrz [WIDEO]

Reprezentacja Polski przygotowuje się do pierwszego meczu na Euro 2020 ze Słowacją. Kadra Paulo Sousy obecnie trenuje jeden raz dziennie na stadionie w Gdańsku. "Obciążenia są już mniejsze, jest czas popracować nad stałymi fragmentami gry i wreszcie cieszyć się tym, że wszyscy uczestniczą w treningu. W sobotę razem z zespołem trenował kontuzjowany w ostatnich dniach Jan Bednarek" - napisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

W trakcie przerwy między treningami Maciej Rybus w rozmowie z dziennikarzem TVP Sport, Kacprem Tomczykiem, otrzymał następujące pytanie: "Jakbyś miał wziąć jedną rzecz od Roberta Lewandowskiego do siebie, co by to było - zapytał dziennikarz. Obrońca Lokomotiwu Moskwa po chwili namysłu krótko odpowiedział, śmiejąc się pod nosem: "Jego kontrakt".

Rybus nawiązał w ten sposób do astronomicznych zarobków Lewandowskiego, który jest najlepiej opłacanym polskim piłkarzem za granicą, a według "L'Equipe" inkasuje najwięcej ze wszystkich piłkarzy grających w Bundeslidze. Miesięcznie (przed odliczeniem podatków) za grę w Bayernie Monachium otrzymuje 1,7 mln euro, czyli niespełna osiem milionów złotych. Identyczną pensję, co reprezentant Polski ma również jego klubowy kolega, świetny bramkarz Manuel Neuer. Oznacza to, że Lewandowski rocznie otrzymuje aż 96 mln złotych.

Reprezentacja Polski rozpocznie Euro 2020 14 czerwca meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Następnie, 19 czerwca zmierzy się z Hiszpanią w Sevilli, a na koniec, 23 czerwca, znowu w Sankt Petersburgu zagra ze Szwecją.

