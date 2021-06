Nie Lewandowski, nie Zieliński. Włoski trener zachwycony innym Polakiem. "To skarb"

Constantino jest pod wielkim wrażeniem byłego skrzydłowego Lecha Poznań, a obecnie gracza Derby County. - Byłem zachwycony Kamilem Jóźwiakiem. Kiedy ma jeszcze na swojej stronie Bereszyńskiego, to dostaje dodatkowej energii. Jest szybki. Dobrze się trzyma na nogach. To skarb mieć takiego zawodnika. Podoba mi się też rozwój Modera - ocenił Włoch na łamach portalu newonce.sport.

Giovanni Constantino jeszcze w marcu był asystentem trenera reprezentacji Węgier, pomagając mu przy kadrze podczas eliminacji do mistrzostw świata w Katarze, a obecnie jest bliski ukończenia kursu UEFA Pro w Coverciano, dzięki czemu zostanie pierwszym Włochem w wieku zaledwie 36 lat z taką licencją trenerską.

Były asystent trenera Węgier wskazał słabości reprezentacji Polski i ocenił jej szanse na Euro 2020

Włoch w kolejnym wątku wskazał elementy w grze reprezentacji Polski prowadzonej przez Paulo Sousę, które wymagają natychmiastowej poprawy. - Widziałem dużo waszych meczów i w obronie byliście pewni. Ale gubicie się czasem, w fazach przejścia widać dziury. To nie jest słaby punkt, to samo można powiedzieć o wielu zespołach. Chodzi po prostu o komunikację. Dobry zespół szybko to wykorzysta, wystarczy jedna szybka piłka jak u nas przy pierwszym golu - podkreślił Constantino.

I dodał: - Wydaje mi się, że Polska jest dziś w specyficznym miejscu. Silna na średnie kadry, zawsze będziecie z nimi faworytem. I pewnie za słaba na Portugalię albo Niemcy, gdybyście mieli się z nimi mierzyć. Ale Euro to jest specyficzna impreza. Jeśli przejdziesz grupę, to potem wydarzyć może się wszystko. Jak wykorzystacie potencjał, to widzę was w ćwierćfinale.

Polska pierwszy mecz na Euro 2020 zagra w poniedziałek 14 czerwca ze Słowacją o godz. 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.