Boniek ujawnił rozmowę z Sousą. To dlatego nie powołał Kapustki, Grosickiego i Szymańskiego

Reprezentacja Polski rozpocznie mistrzostwa Europy 14 czerwca meczem ze Słowacją na Gazprom Arenie w Sankt Petersburgu. Paulo Sousa zdecydował się wziąć na turniej 25 piłkarzy. Początkowo w kadrze miał się znaleźć Arkadiusz Milik, ale piłkarz z powodu kontuzji nie może zagrać na turnieju. Wśród powołanych zabrakło kilku nazwisk, jak chociażby Sebastian Szymański, Bartosz Kapustka czy Kamil Grosicki.

Zbigniew Boniek zdradził, czemu Sousa nie powołał Kapustkę i Szymańskiego. "Ja mu wierzę"

Zbigniew Boniek w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zdradził z kulisy rozmowy z selekcjonerem Paulo Sousą na temat braku powołań dla powyższych zawodników. – Rozmawiałem z Paulo o Kapustce. On twierdzi, że to dobry zawodnik, ale na jego pozycji dwa gole i dwie asysty w lidze to trochę za mało. Emocje wzbudza też brak Sebastiana Szymańskiego, ale skoro trener mówi, że na jego pozycji ma lepszych, to ja mu wierzę. Ja też bym chciał widzieć Kamila Grosickiego w najlepszej formie, ale nie można jej osiągnąć, spędzając sezon na ławce rezerwowych. Więc żałując Kamila, który przez kilka lat był ładną twarzą reprezentacji, nie dziwię się decyzji selekcjonera - powiedział prezes PZPN.

Boniek podkreślił jednak, że nie wpływa na decyzje selekcjonera. Szef PZPN zdradził, że nie wie, co Sousa bierze pod uwagę przy powołaniach. – Jeśli jest kilku kandydatów, to o wyborze decydują różne czynniki. Umiejętności i skuteczność są zawsze na pierwszym miejscu – podsumował Boniek.

Reprezentacja Polski rozpocznie Euro 2020 14 czerwca meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Następnie, 19 czerwca zmierzy się z Hiszpanią w Sevilli, a na koniec, 23 czerwca, znowu w Sankt Petersburgu zagra ze Szwecją.

