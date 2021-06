Lewandowski na haju i cudowne dziecko. ESPN pisze o Polakach przed Euro

11 czerwca rozpoczynają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Najlepsi piłkarze Starego Kontynentu będą rywalizować w 11 krajach o tytuł mistrza Europy. Dziennikarz ESPN, Gab Marcotti, przygotował zestawienie piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę. Przy każdej drużynie pojawiły się dwa nazwiska – największej gwiazdy zespołu, oraz piłkarza, na którego zdaniem Marcottiego należy zwrócić uwagę.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Pierwszy mecz będzie ważny, bo może dać poczucie pewności siebie

Lewandowski i Zieliński pod lupą. "Jedzie na Euro na haju"

W przypadku największej gwiazdy reprezentacji Polski nie było zaskoczeń. Tą uznany został kapitan naszej kadry, Robert Lewandowski. Dziennikarz ESPN zwrócił uwagę na niesamowite statystyki strzeleckie napastnika Bayernu Monachium.

Trzy najwyższe zwycięstwa w LN 2021: Polska, Polska i Polska. Brazylio, pomóż!

"Kończy sezon, w którym strzelił 41 goli w lidze, dzięki czemu pobił rekord Gerda Muellera w Bundeslidze mimo tego, że miesiąc pauzował przez kontuzję. Dołożył kolejne siedem we wszystkich rozgrywkach i pięć dla Polski. Więc tak, można powiedzieć, że na Euro jedzie na haju. Lewandowski to wytrawny, nowoczesny, wszechstronny środkowy napastnik. Ma zabójcze wykończenie, może pokonać cię na wiele różnych sposobów. Ale bez piłki to siła, która goni obrońców jakby nie było jutra i jest podporą każdego naciskającego zespołu" – napisał Marcotti. Robert Lewandowski zagra na mistrzostwach Europy po raz trzeci w karierze. W 2012 roku strzelił bramkę w meczu Polski z Grecją, a w 2016 roku trafił do siatki w spotkaniu z Portugalią.

"Intensywność może być genetyczna. Jego mama była wyczynową siatkarką, a tata miał czarny pas w judo. W dodatku jego żona ma czarny pas w karate" – dodał dziennikarz ESPN.

Mniej miejsca poświęcono drugiemu z piłkarzy. Według Marcottiego szczególną uwagę należy zwrócić na Piotra Zielińskiego. Dziennikarz twierdzi, że zawodnik Napoli dojrzał i nie może być uznawany już jedynie za talent, który niedługo eksploduje.

"Cudowne dziecko polskiej piłki stało się mężczyzną. Jego spostrzegawczość pozwala porównać go do Kevina de Bruyne, co jest najlepszym komplementem, jaki można wystawić piłkarzowi na tej pozycji" – napisał Marcotti. Dla Piotra Zielińskiego będzie to drugi turniej rangi mistrzostw Europy. Poprzednio zagrał na Euro 2016.

"Miałem okazję grać z Mattek-Sands. Mężczyźni mieli problem". Legenda ocenia szanse Polek

Reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację 14 czerwca meczem ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Następnie, 19 czerwca zmierzy się z Hiszpanią w Sevilli, a na koniec, 23 czerwca, znowu w Sankt Petersburgu zagra ze Szwecją.