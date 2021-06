Były reprezentant Polski atakuje Paulo Sousę. "Drużyna bez kręgosłupa"

Już za trzy dni reprezentacja Polski rozpocznie turniej finałowy mistrzostw Europy. W pierwszym meczu gracze Paulo Sousy zmierzą się w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Po towarzyskich spotkaniach z Rosją (1:1) i Islandią (2:2) w ekipie biało-czerwonych jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Drużyna traci bardzo dużo goli, nie wygrywa spotkań, a na domiar złego popełnia wiele karygodnych błędów w defensywie, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry.

Z niepokojem na grę reprezentacji patrzy były reprezentant Polski, Jacek Zieliński, który w ostrych słowach skrytykował portugalskiego selekcjonera reprezentacji, Paulo Sousę na łamach "Przeglądu Sportowego". - Słyszymy sporo truizmów i niewiele konkretów. Mam wrażenie, jakbym był na kursokonferencji, na której ktoś mówi, co jest w futbolu istotne, do czego trzeba dążyć. Tylko że on nie jest prelegentem, ale selekcjonerem. [...] Musi mieć gotową koncepcję, a niestety wydaje mi się, że gdyby Paulo Sousa miał plan działania, to byśmy go wychwycili - powiedział były obrońca.

I dodał: - Nie wiem, w jakim jesteśmy miejscu, czego mogę się spodziewać w wykonaniu Polaków. Chciałbym pochwalić naszą kadrę, ale na razie brakuje mi argumentów. Dwa mecze towarzyskie optymizmem nie napawają. Wciąż widzimy proces, który został zapoczątkowany w marcu. Trwa żonglowanie nazwiskami, nie widać kręgosłupa tej drużyny, formacji, na której można opierać zespół.

Relacja z meczu Polska - Słowacja 14 czerwca o godz. 18:00 na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. W kolejnych spotkaniach Euro 2020 kadra Sousy zagra z Hiszpanią w Sevilli (19 czerwca o godz. 21:00) i Szwecją (23 czerwca o godz. 18:00) w Sankt Petersburgu.