Anglicy porównali reprezentację Polski do klubu Premier League. "Strasznie nietrafione"

Już w piątek rozpoczynają się piłkarskie mistrzostwa Europy. W turnieju, który zostanie rozegrany w 11 państwach, udział wezmą aż 24 drużyny narodowe. Cały kontynent przygotowuje się na tę wielką imprezę, a media we wszystkich krajach prześcigają się w zapowiedziach i przeróżnych porównaniach reprezentacji, które wezmą udział w rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Oceniamy Polaków po meczu z Islandią

W specyficzny sposób turniej zapowiada brytyjski dziennik "Daily Telegraph". Jego dziennikarze postanowili porównać reprezentacje uczestniczące w Euro 2020 do klubów Premier League. Nieoczekiwany klub przypadł Polakom.

Tak Sakkari pokonała Świątek. Zaskakująca taktyka. "Nie powiem wam tego!" [WIDEO]

Nietypowe porównanie brytyjskich dziennikarzy

Dziennikarze "Daily Telegraph" porównali kadrę Paulo Sousy do Brentford, czyli beniaminka przyszłego sezonu Premier League. Klub z Londynu po raz pierwszy zagra w lidze utworzonej w 1992 roku. Dlaczego akurat ten zespół został przypisany Polakom?

"Niezła drużyna, ale z Robertem Lewandowskim jest tak samo jak z Ivanem Toneyem - wszystko zależy od zawodnika z przodu" - uzasadniają dziennikarze "Daily Telegraph", których wybór na Twitterze przytoczył dziennikarz "Przeglądu Sportowego", Jarosław Koliński.

Toney to zdecydowanie najlepszy strzelec Brentford z poprzedniego sezonu. 25-letni napastnik w 52 meczach strzelił 33 gole i miał 10 asyst. Mimo wagi trafień Toneya z porównaniem dziennikarzy "Daily Telegraph" nie zgodził się komentator stacji Eleven Sports, Tomasz Zieliński, który w ostatnich sezonach komentował m.in. angielską Championship, czyli ligę, w której do niedawna grało Brentford.

Spektakularne pudło Ronaldo już jest hitem internetu. 'Wyobraźcie sobie" [WIDEO]

"Strasznie nietrafione porównanie. Oczywiście Toney tam wykręcił niesamowite liczby, ale bramki się rozkładały naprawdę dobrze na cały zespół" - napisał Zieliński, przytaczając statystyki pozostałych zawodników Brentford.

Reprezentacja Polski pierwszy mecz na Euro 2020 zagra już w poniedziałek, kiedy w Sankt Petersburgu zmierzy się ze Słowacją. Początek spotkania o 18, relacja na żywo na Sport.pl.