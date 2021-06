Rosjanie obawiają się polskich kibiców. "Należy spodziewać się prowokacji"

W Sankt Petersburgu trwają ostatnie przygotowania przed organizowanymi tam meczami Euro 2020. Na kilka dni przed pierwszym spotkaniem w Rosji doszło do spotkania władz komitetu organizacyjnego z przedstawicielami m.in. Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB), Rosgwardii oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej (MSW).

Rosjanie obawiają się polskich kibiców. Komitet widzi w ich przyjeździe zagrożenie

Co ustalono? Do szczegółów dotyczących spotkania dotarł portal telewizji RT, który opublikował o nich artykuł. Co ciekawe, jednym z najważniejszych wniosków ze spotkania jest zagrożenie, jakie może spotkać organizatorów i rosyjskich fanów ze strony polskich kibiców, którzy pojawią się w Sankt Petersburgu na mecze ze Słowacją i Szwecją w fazie grupowej Euro.

"Wyjątkową uwagę zwrócono na przyjazd polskich kibiców. Według organów ścigania należy spodziewać się prowokacji ze strony kibiców polskiej kadry. Bilety na mecze w Sankt Petersburgu ma 2,5 tys. polskich fanów" - czytamy w tekście.

Dwa mecze Polaków w Sankt-Petersburgu. Euro startuje już w piątek

Spotkania ze Słowacją i Szwecją w grupie E tegorocznych mistrzostw Europy zaplanowano na odpowiednio 14 i 23 czerwca. Pomiędzy nimi zawodnicy Paulo Sousy zagrają jeszcze 19 czerwca z Hiszpanią, ale już nie w Sankt Petersburgu, a Sewilli. Mecz otwarcia Euro - Turcji z Włochami zaplanowano na piątek, 11 czerwca. Relacje na żywo na Sport.pl i Sport.pl LIVE.

