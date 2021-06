Były reprezentant Polski przejechał się po Paulo Sousie. "Tragiczny poziom"

Do pierwszego meczu Polaków na Euro 2020 zostały raptem cztery dni, a o kadrę Paulo Sousy wciąż jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Gra zespołu Portugalczyka nie porywa, traci on dużo prostych goli i co najważniejsze ma problemy z wygrywaniem meczów. Przed tygodniem Polacy zremisowali 1:1 z Rosją, a we wtorek w ostatnich sekundach uratowali remis 2:2 z Islandią.

Przed poniedziałkowym meczem ze Słowakami w Sankt Petersburgu nie ma mowy o huraoptymizmie. Wręcz przeciwnie, o kadrę Sousy przed Euro 2020 jest sporo obaw. Na łamach "Przeglądu Sportowego" swoimi wątpliwościami podzielił się były reprezentant Polski, Jacek Ziober.

"Reprezentacja jest bublem"

- Polecę filmowym tekstem: "Ciemność! Widzę ciemność!". Przykro mi to mówić, ale ta drużyna jest bublem. Sousa zmienia, sprawdza, przestawia, testuje, a ja przypominam, że to nie klub, lecz reprezentacja - powiedział Ziober.

- Telewizje, media ładnie to wszystko sprzedają, ekspert się wypowie, kibic napali, a na końcu wyjdzie pewnie po staremu. Na teraz z naszym potencjałem kadra prezentuje tragiczny poziom - zakończył Ziober.

Mecz Polska - Słowacja w poniedziałek o godz. 18. Transmisja w TVP, relacja na żywo na Sport.pl.