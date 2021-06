Adam Nawałka chciał zastąpić Brzęczka w kadrze. "Wysłał jasny sygnał"

Adam Nawałka selekcjonerem reprezentacji Polski był od października 2013 roku. Z tym trenerem nasza kadra awansowała na Euro 2016 oraz na mistrzostwa świata w Rosji dwa lata później. Na pierwszym turnieju doszliśmy do ćwierćfinału, na drugim nie wyszliśmy z grupy, co ostatecznie zdecydowało o jego rezygnacji z funkcji selekcjonera.

Adam Nawałka chciał wrócić do reprezentacji Polski!

Jak informują WP SportoweFakty, Adam Nawałka chciał powrócić do reprezentacji Polski. Po zwolnieniu Jerzego Brzęczka miał wysłać jasny sygnał do władz Polskiego Związku Piłki Nożnej, że jest chętny, by zostać selekcjonerem polskiej kadry po raz drugi. PZPN miał już wówczas podjąć decyzję, że kolejny trenerem reprezentacji będzie pochodził z zagranicy.

PZPN postawił ostatecznie na Paulo Sousę, który w pięciu spotkaniach zanotował jedno zwycięstwo, trzy remisy i jedną porażkę. Pod jego wodzą Polacy wystąpią także w Euro 2020, gdzie w grupie zmierzą się z Hiszpanią, Szwecją i Słowacją.

Mecze Polaków w fazie grupowej Euro 2020: