Boniek zajął się też modą męską. Pochwalił się, że wybrał garnitury dla reprezentacji. Ładne?

Reprezentacja Polski zakończyła we wtorek zgrupowanie przed Euro 2020. W Opalenicy Polacy przebywali od 24 maja, a w środę 9 czerwca przenieśli się do Trójmiasta. Tam w hotelu Sopot Marriott Resort & SPA będzie ich baza podczas turnieju. W trakcie przygotowań do mistrzostw nasza kadra rozegrała dwa mecze towarzyskie - z Rosją (1:1) i Islandią (2:2).

W środę w sieci znalazło się zdjęcie, na którym można było zobaczyć reprezentantów Polski w nowych garniturach, skrojonych specjalnie na mistrzostwa Europy. Chwilę później swój komentarz w tej sprawie zostawił Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Boniek: Garnitury sam wybierałem

- Przyznaję się - garnitury, kolory, model sam wybierałem. W razie reklamacji wiadomo do kogo pukać - napisał Boniek na Twitterze.

Pierwszy mecz podczas Euro 2020 reprezentacja Polski rozegra 14 czerwca w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Pięć dni później w Sewilli dojdzie do starcia z Hiszpanią, a 23 czerwca ponownie w Rosji zagramy ze Szwecją.